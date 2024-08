¿Hermano de Ángela Aguilar interesado de Cazzu, la ex de Nodal, su cuñado?: “Me gusta mucho...”

El hermano de Ángela Aguilar, Emiliano Aguilar ha causado revuelo nuevamente al expresar su genuino interés en Cazzu, la ex de Christian Nodal, actual esposo de su hermana Ángela.

La controversia alrededor de la familia Aguilar no cesa desde que Ángela anunciara su relación con Nodal. La situación se volvió aún más candente cuando Nodal reveló su separación de Cazzu, la madre de su hija, y poco después formalizó su romance con la hija de Pepe Aguilar. La rapidez con la que se desarrolló la historia de amor de los cantantes y la percepción de que pudieron haber existido infidelidades desataron una ola de críticas hacia la pareja.

¿Qué dijo el hermano de Ángela Aguilar sobre Cazzu?

En medio de la tormenta mediática, Emiliano Aguilar causó más revuelo cuando le reclamó a su familia por no haberlo invitado a la boda de su hermanita con Nodal dejando un “gpi (gracias por invitar)” en un comentario donde lucen todos felices en la repentina ceremonia.

Emilio Aguilar reclamó porque no fue invitado a la boda de su hermana / Instagram: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

Además, el hermano de Ángela le dejó algunos comentarios a Cazzu, ex de Nodal en Instagram diciendo que le gustaba su música, lo que muchos vieron como “venganza” porque no lo invitó a su boda. Más tarde se arrepintió y borró sus palabras pidiendo disculpas.

A unas semanas de ello, Emiliano vuelve a hablar del tema y en una reciente entrevista en YouTube dijo que sí tiene un especial interés en la trapera argentina.

Sus palabras han desatado rumores de un interés romántico en Cazzu y a pesar de la controversia, el joven destapó ahora sí sus verdaderas intenciones con la ex de Nodal afirmando que su interés es meramente musical, como lo dijo desde el principio: “Me cae bien, tiene buenas rolas, nunca la he conocido. Me gusta mucho su música, nunca lo he negado, sí me aventaría una colaboración con ella”.

Aunque Cazzu también reapareció públicamente recientemente en una entrevista tras la mediática separación de Nodal, no se pronunció acerca de los comentarios de Emiliano, aunque sí dijo que está alejada de redes sociales para no seguir dando pie a cualquier tipo de especulación.

