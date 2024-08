¡Cazzu no sabe nada de Nodal! Explica cómo es su vida sin redes sociales a unos meses de la ruptura

A casi tres meses de que Christian Nodal anunciara abruptamente el fin de su relación con Cazzu, la rapera argentina reapareció públicamente y enfrentó los rumores y especulaciones alrededor de su vida personal.

En una entrevista con el programa ‘¡Fa!’, la cantante aclaró los motivos por los que se alejó de redes sociales y su distancia con los medios de comunicación en esta temporada tan difícil para ella personalmente.

Recordemos que tras la polémica, los comentarios del público no dejaron de sonar, así que Cazzu decidió alejarse de redes sociales y así lo informó con un comunicado en donde mencionaba que necesitaba hacerlo dadas las palabras que usaban internautas para opinar de su vida.

Mira: La casa de los famosos México: Fuerte enfrentamiento entre Arath y Ricardo ¿Quién fue el cuarto eliminado?

Cazzu se retiró de redes sociales / Instagram: @cazzu

¿Qué hizo Cazzu para superar a Nodal y los rumores?

Hace unos días, Cazzu eliminó todas sus fotografías excepto algunas, lo que no pasó desapercibido para sus fans, quienes pensaron que podría avecinarse un nuevo proyecto musical.

Durante su participación en el programa, la argentina reveló que la decisión de abandonar las plataformas digitales fue una medida para evitar más controversias. “Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular…Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30”, declaró.

Y agregó diciendo que prefirió cuidarse de las polémicas de esta manera para no cometer errores que podrían dar pie a más especulaciones y aportar al escándalo mediático: “Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa. Entonces dije: ‘Ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón’”.

Puedes ver: Julián Gil abandona ‘La isla; Desafío extremo’ por una grave lesión ¿cuál es su estado de salud?

Cazzu quiere ser un ejemplo para su hija / IG: @cazzu

Cazzu enfatizó que no se siente mal con la decisión porque fue su responsabilidad el cómo manejar adecuadamente la crisis y no seguir exponiéndose públicamente a pesar de ser famosa y resaltó la importancia de tener una buena comunicación: “Pero, realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo. Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa hagas lo que hagas no les gusta, te odia y mañana te ama… No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”.

Cazzu explicó también que haberlo hecho le trajo claridad mental en medio de esta situación tan compleja y se alegra de haberlo hecho de esa forma, ya que considera que también pudo ver lo complejo que es comunicarse con las personas a través de las redes.

Checa: Mamá de Briggitte Bozzo afirma que Mariana Echeverría le “hacía daño” a su hija: “No he dormido”

Cazzu prefiere mantenerse alejada de redes / Instagram: @cazzu

“Es como una herramienta cada uno tiene que aprender a usar las herramientas. Es la responsabilidad también de uno… Trato de tener la mejor relación posible con todo, particularmente, con las redes. A veces a nosotros, creo, que nos genera esa ansiedad comprobarle a la gente quiénes somos realmente y eso es una imposibilidad”, se sinceró, recalcando que también es una educación que le quiere dar a su hija: “Somos adultos. Tengo una hija y sé que mi responsabilidad es o no tener redes o buscar la herramienta para decirle; ‘Amor, esto no es la vida’”.

De esta manera, Cazzu dice no saber nada en el mundo de redes sociales, incluyendo de su ex, así como tampoco se entera de lo que dicen de ella y mantiene su paz y la de su hija.