¿Fraude en ‘MasterChef México 24/7’? Participantes denuncian favoritismo hacia Lancer y él ¿quiere renunciar?

‘MasterChef México 24/7’ ha dado mucho de qué hablar. Desde el comienzo, ha circulado el rumor de que, presuntamente, habría fraude de por medio. Esto se debe a que, durante la selección del primer capítulo, el chef Poncho Cadena se equivocó al mencionar a una de las aspirantes escogidas.

Ahora, las especulaciones toman fuerza después de que algunos participantes expresaron su descontento ante el aparente “favoritismo” que la producción le da a uno de los cocineros. Te contamos los detalles.

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¿Qué participante estaría recibiendo “favoritismos” por parte de la producción de ‘MasterChef México 24/7’?

Se trataría de Lancer, quien ha sido señalado como el concursante más polémico de ‘MasterChef México 24/7’. El influencer no solo ha discutido con los críticos y los maestros, sino que también ha tenido sus diferencias con algunos participantes.

Durante una plática entre algunos cocineros, se puso sobre la mesa la actitud problemática de Lancer. La mayoría concordó en que, aparentemente, la producción lo trataba de “forma especial”.

“No lo tratan igual. Lo tratan diferente desde el principio y todos los notamos”, dijo una de las chicas. Otro compañero la respaldó señalando: “De que alguien lo está incomodando y cuidado que no seas tú”, indicó.

Si bien la conversación no llegó a más, en redes sociales no se descarta la posibilidad de que esto sea verdad. Según la teoría de varios internautas, al creador de contenido se le asignó el “papel de villano” dentro de la competencia.

Esto, a raíz de todas las peleas que ha tenido. De hecho, él fue el primero en obtener un mandil negro por brincar en una de las estaciones. Muchos fans han pedido su expulsión del concurso por su personalidad “soberbia” y “controversial”.

Los participantes ya se dieron cuenta que a LANCER la produccion lo trata diferente…. #MasterChefMx pic.twitter.com/ExCM35mZQF — Diego Mex (@DiegoMexTV) May 21, 2026

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¿Lancer abandonará ‘MasterChef México 24/7’?

El pasado miércoles 20 de mayo, los concursantes de ‘MasterChef México 24/7’ se dividieron en equipos para cumplir un reto. A Lancer le tocó trabajar con Antrax. Todo parecía ir bien hasta que empezaron los reclamos.

Lancer acusó a Antrax de “no saber trabajar en equipo” y “oler mal”. Ante esto, su compañero simplemente dijo que estaría concentrado en su trabajo y que no le interesaban mucho las palabras del influencer.

Al terminar el reto, el creador de contenido se quedó en el salón donde reciben las clases de cocina. Ricardo notó esto y se acercó para ver qué le estaba pasando. Entre lágrimas, Lancer confesó que no quería entrar a la casa, ya que se sentía en peligro. Según él, pensaba que Antrax podría hacerle algo, por lo que no descartaba abandonar la competencia.

“Es una persona agresiva e inestable y en cualquier momento me puede hacer daño… Es mi seguridad y mi dignidad” Lancer

Pese al sentir de Lancer, la mayoría de los participantes han decidido apoyar a Antrax, principalmente después de verlo llorar y decir que estaba muy triste por las cosas que le dijo su colega.

Lancer / Redes sociales

¿Lancer será expulsado de ‘MasterChef México 24/7’?

Algunos usuarios en redes sociales no descartan la posibilidad de que Lancer sea el primer expulsado de ‘MasterChef México 24/7’ por su actitud. Y es que hace unas horas se volvió a pelear con otra maestra.

La chef Lili estaba dando su clase con normalidad, cuando notó que el influencer no le estaba prestando atención, por lo que la profesora no dudó en ponerlo en su lugar.

“Lancer, estoy hablando, ¿hay algún problema?... Estás rompiendo una regla, yo estoy pidiendo atención. Espero que la próxima vez que esté hablando, me pongas atención”, dijo.

En respuesta, Lancer, aparentemente molesto, indicó que ya no volvería a pasar. No obstante, en ningún momento se disculpó.

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