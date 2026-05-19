¿Daniela Parra dudó de Héctor N? Revela cómo reaccionó cuando se enteró de la denuncia de Alexa vs. el actor

Daniela Parra sorprendió al convertirse en una de las participantes de MasterChef México en el formato 24/7, el cual permite seguir a los concursantes de cerca a lo largo del día y brindó la oportunidad al público de conocer el sentir de la joven sobre las acusaciones de presunto abuso contra su padre, Héctor N.

Desde sus primeras preparaciones en MasterChef, Daniela Parra dejó claro que tenía presente a su papá en cada uno de sus pasos. En la reciente emisión del reality, la joven compartió que la acompaña como amuleto un “tamalito” que fue hecho por su papá, quien actualmente se encuentra en la cárcel.

De acuerdo con Parra, el “tamalito” representa a su mamá, a su papá, a su familia y a sus amigos, pero sobre todo a su negocio. “Yo sabía que todos querían que hiciera tamales, pero también puedo hacer más cosas”, explicó al presentar un platillo diferente hecho a base de nopal.

Daniela Parra se sincera en MasterChef sobre su papá, Héctor N. / Redes sociales

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¿Daniela Parra dudó de su papá al enterarse de las acusaciones de su hermana?

Tras triunfar en el reality con su preparación, Daniela Parra abrió su corazón con una de sus compañeras y contó su versión sobre lo ocurrido tras enterarse de que su hermana Alexa había acusado a su papá de presunto abuso.

Contrario a lo que se ha mencionado, la joven compartió que al ver la noticia hace más de cinco años, su primera reacción fue preguntar lo que había sucedido, y en un principio sí puso en duda la palabra de su papá, pero ahora sabe más que nunca que no es verdad.

“Lo intenté, obvio, no creas que fue así de: ‘No, no te creo’. ¿Qué pasó? Cuando vi la revista dije…”, recordó Daniela Parra.

Posteriormente, al compartir cómo la han señalado también como cómplice, agregó: “Lo intentan, pero yo estoy cien por ciento segura de que estoy diciendo la verdad, entonces pueden decir lo que quieran de mí, pero al final yo sí viví en esa casa, yo sí sé. Si yo hubiera visto algo raro, ¿crees que me hubiera quedado así?”.

Daniela Parra revela que sí llegó a dudar de su papá Héctor ‘N’. / Fotos: Alejandro Isunza/Redes sociales

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¿Cuánto tiempo lleva Héctor N en la cárcel desde que fue acusado de presunto abuso?

En la misma plática, Daniela Parra recordó que el proceso empezó hace cinco años, cuando apenas estaba en la universidad y su papá atravesaba una situación económica difícil.

“A los 23 seguía yo en la universidad; empecé con los tamales, mi papá fue el repartidor porque no tenía trabajo; es actor también. Fue un pedo mediático, le cancelaron contratos”, recordó.

Cabe resaltar que el caso legal de Alexa y Héctor N se dio a conocer públicamente en febrero de 2022, cuando la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México presentó acusaciones contra el actor por abuso y corrupción de menores.

Después de una breve pausa en el caso, en mayo de 2023 fue declarado culpable y recibió una sentencia de 10 años y seis meses en prisión más una sanción económica. Debido a que en 2024 se solicitó que se incluyera el delito de abuso, en los primeros meses de 2025 se dio a conocer que la sentencia había sufrido un ajuste, y ahora, la condena quedó en 12 años y seis meses de prisión.

Daniela Parra es una de las participantes de MasterChef 27/7. / Redes sociales

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¿Cómo es la relación de Daniela Parra con su hermana actualmente?

Daniela Parra aseguró que, aunque en un principio intentó creer en su hermana Alexa, hoy en día no tiene ningún tipo de contacto, situación por la que también atravesó un duelo.

“No solo perdí a mi papá, también perdí a mi hermana. Yo era la hermana grande, ¿sabes?, entonces yo también era como, pues tenía la responsabilidad de dar un buen ejemplo. Y veía cómo ella seguía mi ejemplo. Fue un duelo durísimo; para mí se murió”, Alexa Parra.

Pese a las situaciones que Daniela Parra compartió, hoy está en un mejor momento y agradece el apoyo que su novio le ha brindado a lo largo del proceso, aunque reconoce que su confianza en las mujeres se vio afectada, asegura: “Aquí estoy”.

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Así lo dijo Daniela Parra: