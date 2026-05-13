Daniela Parra explota tras revelación de Alexa sobre otra presunta víctima de Héctor ‘N’: “Estamos hartos”

Daniela Parra respondió a su hermana Alexa, quién acusó que hay una víctima más de presunto abuso por parte de su papá, Héctor ‘N’, ¿qué dijo la influencer y emprendedora? Te contamos todos los detalles.

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Daniela Parra responde tras acusación de Alexa sobre otra presunta víctima de Héctor ‘N’. / Redes sociales

¿Qué dijo Alexa sobre la presunta víctima de Héctor ‘N’?

El caso entre Alexa y Héctor ‘N’ comenzó a tomar forma pública en febrero de 2022, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó una acusación en contra del actor por los delitos de abuso y corrupción de menores. Desde entonces, el proceso atravesó distintas etapas legales, incluyendo una pausa en marzo de ese mismo año tras la renuncia de su abogado defensor por desacuerdos económicos. Más adelante, en mayo de 2023, Héctor ‘N’ fue declarado culpable del delito de corrupción de menores y recibió una sentencia de 10 años y seis meses de prisión, además de una multa económica.

Con el paso de los meses, el proceso judicial continuó modificándose. En octubre de 2023, Daniela Parra informó que la defensa había promovido una apelación para buscar cambios en la sentencia. Sin embargo, durante 2024 la situación jurídica del actor volvió a cambiar luego de que se añadiera el delito de abuso, lo que aumentó la condena en 13 años. Ya en los primeros meses de 2025 se dio a conocer un nuevo ajuste: la pena correspondiente a ese delito quedó en 12 años y seis meses de prisión, mientras que la multa fue reducida a poco más de 180 mil pesos, siendo el dato más reciente dentro del expediente.

En medio de esta polémica, Alexa habló en entrevista con El canal de Ponchote sobre una situación que, según dijo, marcó profundamente su decisión de continuar con el proceso. La joven aseguró que presuntamente existiría otra víctima relacionada con Héctor ‘N’, aunque evitó revelar detalles sobre su identidad.

“Es algo que nunca lo he dicho. Me enteré de que no fue solo a mí sino a alguien que yo a la fecha quiero mucho. Eso me dolió en el alma, el saber que yo llevé a esa persona a esa casa y como que por mi culpa vivió lo mismo que yo”, declaró.

Alexa también señaló que esa persona habría contado lo ocurrido a Ginny Hoffman y explicó que esa situación le dio fuerza para seguir adelante con el caso: “Me ha hecho no rendirme porque muchas veces he dicho que ya no puedo”.

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¡Se enciende la polémica! Daniela Parra responde tras acusación de Alexa sobre otra víctima. / Instagram: @alexaa.hoffman @hectorparrag

¿Qué le respondió Daniela Parra a su hermana Alexa por la nueva acusación contra Héctor ‘N’?

En una entrevista con medios, Daniela Parra mencionó que tanto Ginny Hoffman como Alexa “otra vez pueden decir lo que quieran, pero al final otra vez están denunciando en medios de comunicación sin que haya una denuncia formal, sin que haya una víctima, lo volvieron a hacer. No aprenden, no aprenden que esas denuncias van en la fiscalía y no en medios”.

“Si hubiera otra víctima, pues lo hubieran hecho en su debido tiempo, ¿no? Cuando estaba la las audiencias, pero no hicieron nada y ahorita pueden decir misa, si quieren, pero la realidad es es otra. Otra cosa que es super importante, ella está hablando de una supuesta víctima, que ni siquiera ha denunciado, que ni siquiera existe una denuncia formal y ya está hablando del abuso de alguien más. Ellas siempre están diciendo que se revictimizan y que no sé qué y ellas están haciendo lo mismito con una persona que ni sabemos quién es”. Daniela Parra.

Ante esto, señaló que Ginny Hoffman y Alexa pueden hacer lo que quieran; sin embargo, la realidad es otra y no cuentan con las pruebas necesarias para sustentar este caso porque no hay ninguna nueva denuncia contra Héctor ‘N’.

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Daniela Parra enfrenta declaraciones de Alexa sobre presunta víctima más de Héctor ‘N’. / Redes sociales

¿Héctor ‘N’ reacciona a la presunta acusación de Alexa?

Además, Daniela Parra señaló que ella y Héctor ‘N’ ya están hartos de salir a dar su versión sobre las declaraciones que dan Ginny Hoffman y Alexa.

“Fíjate que ya los dos estamos hartos de de estas mentiras también. Ya estar saliendo a desmentir cada cosa que dicen es imposible y es desgastante, yo no voy a a salir a hablar cada que ellas hablan. Imagínate, me pondría yo a su nivel y no estamos en el mismo nivel en ninguna circunstancia”. Daniela Parra.

La influencer señaló que ella y su padre tienen la mente y el corazón tranquilos porque “sabemos lo que estamos haciendo, lo que decimos, estamos conscientes y tranquilos, no nos mueven nada”. Hasta el momento no hay nombre de la presunta víctima que reveló Alexa y tampoco más información sobre el caso.

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