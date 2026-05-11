Actriz mexicana de telenovelas fue rechazada por no tener senos grandes y ahora ¡tomó una drástica decisión!

Jade Fraser ha contado que se le cerraron varias puertas debido a que, al tener senos pequeños, le dijeron que no podía encarnar ciertos personajes. Ser juzgada de esta forma le dolió y la deprimió, pero decidió poner manos a la obra para no quedarse con la frustración.

Jade Fraser, actriz y productora mexicana / Alejandro Isunza, IG @jadefrasermx y @coincidencias_pelicula

¿Qué hizo la actriz Jade Fraser tras haber sido rechazada en diferentes proyectos?

La actriz Jade Fraser nos dijo lo siguiente: “Me metí a estudiar cine y ya estoy pronta a sacar a nivel nacional una película. Tengo mi casa productora y levantaré diferentes cosas que también, en una parte, me llenan el alma y el corazón. Son cosas que me siguen inspirando y tienen arte”.

La película a la que se refiere es Coincidencias, que estelariza al lado de Patricio de Rodas y Leonardo Daniel, y que ya se ha presentado en algunos festivales de cine, incluyendo el Chicago Indie Film 2026, donde fue ganadora a Mejor Película, y se espera pronto un estreno nacional.

Jade Fraser y Patricio de Rodas en ‘Coincidencias’ / Alejandro Isunza, IG @jadefrasermx y @coincidencias_pelicula

Jade pretende no repetir con las actrices que contrate las exigencias que a ella le demandaban. “Es increíble la libertad que siento. Me manejo (como productora) con las maneras y formas que a mí me gustaría que se tuvieran. A mí me gusta estar en una producción donde se trata de esta manera: Con amor, respeto, disciplina, no desde un lugar de frustración, enojo y faltas de respeto”.

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Jade Fraser hizo la película ‘Coincidencias’ / Alejandro Isunza, IG @jadefrasermx y @coincidencias_pelicula

¿Por qué la actriz Jade Fraser no quiso someterse a una cirugía estética?

Sobre cuando le pedían que se operara, a la luz del tiempo, Jade Fraser asegura: “Lo he pensado muchísimas veces. Es como de: ‘Sí quiero, no quiero’, pero estoy feliz con lo que soy y con lo que tengo, y eso vale muchísimo más que la aceptación de alguien más, por algo tan banal”.

“Nunca he dependido de un busto grande, y no me importa la decisión de alguien más o lo que opinen acerca de mi físico. Así soy. Es lo que hay. En este cuerpo decido yo, nadie más. Si yo quiero, lo hago, y si no, pues: ‘Gracias, chido por tu propuesta’”.

La actriz nos habla de cómo ha llevado esto de no quedar en papeles por su prototipo físico. “Ha sido súper duro, porque justo en este proceso de autoconocimiento, de esta parte espiritual, uno tiene que ser congruente con la vida y con lo que quiere, y a veces queremos nuestra cara en un lugar en el que posiblemente no sea o donde nos estén buscando o requieran lo mismo que tú. Entonces, hay que sacrificar y moverse. Si las cosas no se dan, es porque la vida te está indicando que tienes que moverte de ese lugar y fluir con esas decisiones, con esa parte de que, a lo mejor, tiene que ser por otro lado”.

“No tienes que sentirte menos. Creo que cada que tenemos esos intentos o emprendimientos nos pesa y pensamos o creemos: ‘Ay, dimos un paso atrás, no lo logramos, no sirvo, no funciono para esto’, y es todo lo contrario: Ser consciente de eso y meditar”.

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Jade Fraser fue rechazada por su físico / Alejandro Isunza, IG @jadefrasermx y @coincidencias_pelicula

¿Jade Fraser, actriz y productora, tuvo problemas emocionales tras rechazo?

Jade Fraser se ha apoyado en psicólogos. “Siempre he tomado terapia. Creo que todos necesitamos sacar toda esta información que a veces tenemos en la cabecita, eliminarla del cuerpo, porque luego contamina y se convierte en enfermedades. Hay que limpiar la mente”.

A finales del año pasado la vimos en Las estrellas bailan en Hoy, y, para concluir la entevista, nos compartió un poco de su experiencia: “Quedé adolorida de la rodilla, porque en un juego de botargas me caí y se me estiraron los ligamentos o meniscos. Siempre hay el golpecito o la caída, pero es parte del baile”.

Jade Fraser participó en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ / Alejandro Isunza, IG @jadefrasermx y @coincidencias_pelicula

“Estoy tomando fisioterapia, pero en la vida hay que hacer sacrificios por todo lo que queramos. Me encantó la experiencia, fue algo totalmente nuevo para mí. Pesado, pero aprendí muchísimo. Estoy muy agradecida con la productora, Andy Rodríguez”.

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Jade Fraser en ‘Coincidencias’ / Alejandro Isunza, IG @jadefrasermx y @coincidencias_pelicula

¿Quién es Jade Fraser y cuál es su trayectoria?

Nació el 8 de enero de 1993, en Guadalajara, Jalisco.

Debutó en 2010 con la telenovela Niña de mi corazón .

Ha trabajado en melodramas como Abismo de pasión (2012), Amores verdaderos (2013), Hasta el fin del mundo (2014), Mi marido tiene familia (2017), Hijas de la luna (2018) y Vencer el miedo (2021), entre otras.

(2012), (2013), (2014), (2017), (2018) y (2021), entre otras. El año pasado concursó en el minireality Las estrellas bailan en Hoy .

Cuenta con 753 mil seguidores en Instagram.

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