Sylvia Pasquel: Si entra a La casa de los famosos México, exigió no hablar de su familia: “Pide trato preferencial”, aseguran

La semana pasada se filtró una supuesta lista para la nueva temporada de La casa de los famosos México 2026, que inicia terminando el Mundial, donde pudimos ver los nombres de varios famosos que supuestamente ya estarían confirmados. Ante esta noticia, empezamos a averiguar y varias personas nos dicen que uno que otro nombre sí se ha puesto sobre la mesa, pero que nada es seguro.

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¿Qué habría exigido Sylvia Pasquel para participar en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Sylvia Pasquel entra a La casa de los famosos México 2026?

Nos cuentan que una de las piezas fuertes que quieren para esta nueva temporada es Sylvia Pasquel, pero que, hasta el cierre de esta edición, no ha firmado ni aceptado. “Ya vino a platicar con la jefa. Empezamos con el estire y afloje de las cosas que ella pide, y qué sí y qué no aceptaría”.

“A ella le llama la atención estar en el formato, a raíz de ver cómo le fue a Laura Zapata, que, pese a que ya salió en la de Telemundo, ganó mucho público nuevo. Por eso quieren repetir ese formato y tener a personalidades con trayectoria para que empaticen con las nuevas generaciones. Pero también está el otro lado de la moneda: Ella ya también puso lo que no permitiría”. Fuente a TVNotas.

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Sylvia Pasquel ha estado en otros reality shows como Siempre reinas, junto a Lorena Herrera y Laura Zapata. / Archivo TVNotas

¿Qué pide Sylvia Pasquel para entrar a La casa de los famosos México 2026?

Al escuchar esta información, indagamos más para saber a qué se refiere sobre los no negociables de la actriz Sylvia Pasquel:

“No quiere ni reencuentro con sus familiares, ni que sea un tema que siempre tenga que hablar. Ella mencionó que lleva más de 50 años de actriz, para que solo quieran sacar lo negativo de las cosas. Ella podría hablar de su trayectoria, de sus amores y de lo bueno y lo malo, pero no aceptará que le saquen el tema de la familia y si hay o no problemas con sus hermanos”. Fuente a TVNotas.

Cuestionamos si existe esa rivalidad que se dice que hay entre ella y sus hermanos. “Ella dice que no, pero es evidente que algo pasa. Cada uno está por su lado y no hay momentos en que estén juntos. No hemos visto ese reencuentro. Entiendo que ella y su hermano, Luis Enrique, viven junto con pegado, pero no se hablan. Y con la Guzmán, pues creo que tampoco, aunque ella dice que todo bien”.

“Sé que ya estos días tienen que llegar a un acuerdo, porque tienen que comprometerse los 2 meses y medio que dura el show, para que no agarren otro proyecto. Me dicen que Sylvia, si es que entra, sería de las mejor pagadas de todas las temporadas, porque su nombre pesa y la gente la quiere ver. No sé cuánto realmente, pero se habla de un muy buen dinero”, dijo.

Además, nos compartieron que Sylvia Pasquel aceptaría entrar al reality más visto de nuestro país con otro propósito. “Ella quiere regresar de lleno a las telenovelas. No sabe por qué no la invitan. Aunque hizo un proyecto el año pasado, no llamó tanto la atención. Quiere que, a raíz de su participación en el reality, le den más oportunidades de esas villanas que ella hizo y que se quedaron en la memoria del público.

A la fecha la siguen recordando por esos grandes papeles. Ella ha dicho varias veces que no entiende por qué no le dan trabajo en Televisa, si es donde ella se formó e hizo grandes novelas. Espera que, con esto, cambien las cosas”.

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Sylvia Pasquel no tiene tanta cercanía con Alejandra y Luis Enrique como cuando vivía doña Silvia Pinal. Una de las últimas veces que los vimos juntos fue en el funeral de ‘la Diva de México’, en 2024. / Archivo TVNotas

¿Cuál es la trayectoria de Sylvia Pasquel?

Sylvia Pasquel , hija de 2 grandes estrellas, Silvia Pinal

, hija de 2 grandes estrellas, Oficialmente, inició su carrera en 1968, en la novela Los inconformes, producida por Ernesto Alonso (†), quien siempre le dio trabajo. En el cine, ese mismo año debutó con el filme El despertar del lobo, junto a Enrique Rambal (†).

Ha participado en 35 novelas, 20 películas, 34 obras de teatro y musicales, y 2 reality shows :Bailando por un sueño y Siempre reinas.

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