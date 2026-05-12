Ernesto Laguardia: “No descarto regresar al programa Hoy y tampoco entrar a La casa de los famosos México”

Con más de medio siglo dedicado al entretenimiento, Ernesto Laguardia nos comparte su sentir ante los rumores de un posible regreso al matutino Hoy, o una posible incursión en el reality La casa de los famosos México. “Hoy, para mí, es un programa importantísimo. Lo amo, lo adoro, estuve muchísimos años ahí. Es un proyecto maravilloso. Me encanta levantarme a las 4 de la mañana a leer todos los periódicos, enterarme de todo, llegar temprano, desayunar ahí, pasártela muy divertido”.

Ernesto Laguardia reporta que vivió terrible accidente / IG: @ernestolaguardiaoficial

¿Ernesto Laguardia formará parte de la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

Ernesto Laguardia, conductor y actor, nos dijo lo siguiente: “Hoy es parte de mi vida. Ahí tuve a mis hijos, conocí a mi esposa. Entonces, es un muy importante para mí. Algún día podría regresar. Me encantaría, realmente. Algunas veces ha habido acercamientos. He estado con otros trabajos, pero me gustaría. No se descarta, porque, bueno, las señoras de la mañana son increíbles y ahora los señores también, en la oficina. Así que es un programa muy completo y que me encantaría regresar, sí”.

La situación es distinta con el reality show estrella de Televisa, La casa de los famosos México, con el cual se están rompiendo récords de audiencia. “Me lo han propuesto varios años. Entonces sí, sí lo hemos pensado. Se me hace un proyecto muy interesante en muchos sentidos. Es como una pequeña sociedad donde todo el mundo está estudiando con lupa, pero al mismo tiempo es tan distinta a la sociedad de afuera. Es algo muy interesante. Este proyecto de Big brother fue un fenómeno a nivel mundial, y LCDLFM ha sido un gran fenómeno también. Así es que... no sé, vamos a ver”.

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¿Ernesto Laguardia estará en Hoy y en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo se adapta Ernesto Laguardia a los nuevos programas y proyectos?

Ernesto Laguardia tiene una amplia carrera, en la cual ha hecho prácticamente de todo. “Empecé hace unos 53 (años). Muy chiquito. Me siento muy contento... Ha pasado el tiempo con mucha enseñanza, para bien. Aunque también hay momentos muy difíciles, tristes, durísimos dentro de esta carrera. Hay muchos egos, muchas envidias”, nos contó el actor en la Cena en rojo que organizó Save the Children, de donde es embajador desde hace 5 años.

Aunque su bagaje es producto de la generación en la que se construyó como actor, entiende que los tiempos actuales requieren adaptación y evolución, dada la forma en la que el público consume ahora el entretenimiento. “De todo puedes aprender y ante todo debes tener una actitud positiva. De lo contrario, tú mismo te hundes, si no estás dispuesto al cambio. Ahora, con estas nuevas generaciones, con las redes sociales, hay que entender cómo piensan, esta nueva forma de hacer televisión, radio, contenido para redes. Yo creo que donde llegues, haz lo que vieres. Hay que evolucionar con el tiempo. Es lo que siempre he tratado de hacer”.

En redes sociales, el actor se mantiene vigente por el icónico personaje “Pancho”, de la telenovela Quinceañera, que estelarizó junto con Thalía, Adela Noriega y Rafael Rojas. “Sí, la he visto de nuevo. Siento una gran nostalgia, un gran orgullo, porque cambiamos la televisión. Antes, eran primeros grandes actores de 50-60 años, pero llegaron los jovencitos y cambiaron los contenidos, gracias a esta espontaneidad y talento de Carla Estrada, pero también a todo este grupo, que disfrutábamos tanto nuestro trabajo. Me siento orgulloso de cada uno de mis trabajos. Siempre digo que mi mejor trabajo será el siguiente, porque es el que trae la experiencia de todos los anteriores”.

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Patricia Rodríguez y Ernesto Laguardia en la Cena en rojo de Save the children / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Los hijos de Ernesto Laguardia se dedicaron a la actuación?

Finalmente, Ernesto Laguardia se dice satisfecho de que sus 3 hijos hayan ya incursionado en el quehacer donde él ha fincado su éxito. “Hermosos. Fíjate que trataron de estar en el medio. Lo hicieron muy bien. Más que trataron, lo conocieron. Tenían esta inquietud. Yo quería que conocieran lo que hacía su padre, y lo hicieron muy bien, sobre todo el chiquito es impresionantemente bueno. Le encanta. A mi hija, después de hacer estas primeras incursiones, le dije: ‘¿Cómo te sentiste?’, y me contestó: ‘Me encanta lo que haces, se me hace un esfuerzo titánico, pero no es para mí’. Dije: ‘Pensó muy inteligentemente, lo probó, lo conoció y tomó su decisión’”.

“El que más estuvo metido fue el más chiquito, pero igual un día le dije: ‘Oye, te hablaron para esta novela, ya no tienes que hacer casting, ¿no te interesa?’, y me dijo: ‘Me gusta mucho hacerlo y te admiro mucho, pero prefiero mis clases’. Entonces le dije: ‘Perfecto’. Hay que apoyarlos en todos sus sueños, quizá luego cambian, pero lo que ellos quieran. Siempre van a tener a su papá y a su mamá”.

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Ernesto Laguardia en la obra de teatro ‘Conversando con el diablo’ / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Ernesto Laguardia?

Su primer gran protagónico y el que consolidó su fama nacional fue en la telenovela Quinceañera (1987), interpretando a “Pancho”.

(1987), interpretando a “Pancho”. Ha participado en otras numerosas producciones de éxito, como Alborada , Amigas y rivales , Lazos de amor y Corona de lágrimas .

Es ampliamente recordado por su etapa como conductor en Hoy .

. En años recientes ha destacado en teatro. Además, cuenta con su propia empresa de producción.

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