Ernesto Laguardia suplica ayuda tras sufrir fuerte accidente automovilístico junto a su familia

Ernesto Laguardia encendió las alertas. El actor y conductor dio a conocer a sus seguidores que sufrió un lastimoso accidente automovilístico, lo cual lo llevó a suplicar ayuda en redes sociales.

Ernesto Laguardia se mostró preocupado en medio del caos por el choque que sufrió esta tarde junto a su familia. Aseguró que llevan más de 9 horas en espera de que se resuelva el incidente.

Ernesto Laguardia reporta que vivió terrible accidente / IG: @ernestolaguardiaoficial

Te puede interesar: Ernesto Laguardia recuerda cuando trabajo con David Lynch: “Se preocupaba por las personas”

¿Qué le pasó a Ernesto Laguardia este martes 17 de junio del 2025?

Ernesto Laguardia causó revuelo en las redes sociales al compartir con sus seguidores el terrible accidente que sufrió junto a su familia. Contó que una camioneta los embistió por detrás la tarde de este martes 17 de junio.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, el también actor publicó un video en su perfil en el que comentó que la camioneta que los chocó no tiene seguro. Por esta razón, lleva más de 9 horas en espera de que se resuelva el incidente.

Ernesto Laguardia reporta que vivió terrible accidente / IG: @ernestolaguardiaoficial

No te pierdas: ¡Ernesto Laguardia temió perder a su esposa!, tras una operación: “Fueron momentos muy peligrosos”

“Estoy aquí en una calle, desde hace 7 horas, me chocaron por atrás… Nada más que la camioneta, pues, no trae seguro”, comentó el actor.

“Llevo más de 9 horas esperando una patrulla… Ninguna se ha querido parar, una casi me atropellan y he llamado al 911 en más de 11 ocasiones. Me cuelgan, (me dicen) ‘Ya sabemos de su caso’, entonces, mandan sus ubicaciones para que uno le pique y no sirve”, agregó.

Ernesto Laguardia reporta que vivió terrible accidente / IG: @ernestolaguardiaoficial

Mira: Ernesto Laguardia considera que su despido de Hoy fue injusto y le afectó emocionalmente

¿Cuál es el estado de salud de Ernesto Laguardia y su familia tras el accidente que sufrieron?

Aunque el conductor de ‘Despierta america’ destacó que él y su familia están bien de salud, también comentó que, desafortunadamente, las personas que lo chocaron están “muy agresivas”.

“Las personas están muy necias, muy agresivas, no quieren pagar y háganle como quieran… Entonces, sí, muy decepcionado… Solo pagas tu seguro, uno tiene su seguro como dicta la ley, pero nos sirve de mucho”, concluyó.

Ernesto Laguardia reporta que vivió terrible accidente / IG: @ernestolaguardiaoficial

Aunado a esta publicación, Ernesto escribió en su descripción:

“LES PIDO SU APOYO PARA DIFUNDIR Y QUE ALGUIEN NOS AYUDE”, se lee.

Ante esta terrible situación, los cibernautas no tardaron en reaccionar y enviarle mucho apoyo para que se resuelva este incidente. Estos fueron algunos comentarios:



“Increíble. Pero qué bueno que están bien”,

“Con todo respeto pero deberías de dimensionar primero el bienestar de tus hijos y el tuyo a lo que realmente necesitas. Pero cada quien yo no tendría ni el tiempo ni el estómago ni los de mis hijos para estar 9 hora s en una calle con todo lo que se ve en la CDMX. Cuídate!!!”,

s en una calle con todo lo que se ve en la CDMX. Cuídate!!!”, “Que bien que están bien vos y tus hijos es mejor retirense y no expongase cuida a tu familia y que Dios los proteja soy de Paraguay saludos para vos y a tu familia”

Al momento, Ernesto Laguardia no ha dado más actualizaciones con respecto a si ya lograron salir de esta adversidad él y su familia.

Así lo dijo Ernesto Laguardia: