Jorge Losa, a pesar de no contar aún con una gran carrera, ¡rechazó gran proyecto! No le llegaron al precio

Nacho Cano es considerado uno de los compositores y productores musicales más importantes a nivel internacional de la industria, y lleva con su obra Malinche: El musical más de 1 año triunfando en México; sin embargo, nos sorprendió que un actor que aún no goza de un gran prestigio como Jorge Losa se negara a trabajar con él por cuestiones de dinero.

A pesar de una carrer corta, Jorge Losa le dijo “no” a un papel que le ofreció Nacho Cano. / Redes sociales.

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¿Qué dijo Jorge Losa tras rechazar papel de obra de Nacho Cano?

El propio Jorge Losa dijo: “El año pasado hice casting con Nacho Cano y me terminé quedando para Malinche: El musical. Fue muy bonito, pero no pude hacerlo finalmente, porque no llegamos a una buena negociada del dinero, y yo estaba en la telenovela Juegos de amor y poder. Entonces no llegamos al término adecuado para poder hacerlo”.

Jorge justifica no haber aceptado por la cuestión monetaria, aunque era una gran oportunidad en su carrera. “Es que llega un momento que tienes que aprender. Toda la vida me voy a acordar de una frase que dijo un gran actor español, Miguel Angel Silvestre: ‘He avanzado más en mi carrera por los no que por los sí’” Además, nos habló de la reacción de Nacho cuando rechazó el trabajo por lo económico. “Me dijo que lo entendía completamente, en ese momento no había presupuesto para más”.

“Me hubiera gustado estar. Incluso se lo dije a Nacho: ‘Cuando le conté a mi familia que me seleccionaste, ellos que te idolatran, se pusieron muy contentos’. Me quedé con los personajes de Hernán Cortés y Moctezuma, los principales. Estuve una semana ensayando con ellos, pero ya no se hizo”. Jorge Losa.

Jorge nos platicó cómo llegó a este proyecto.

“Yo no fui a presentarme por mi propio pie. Fue mágico. Un amigo mío, que es súper cantante y ha hecho musicales en Madrid, me dijo que vendría a México a hacer casting con Nacho y que yo también tenía quehacer audición. Él metió mis papeles y me inscribió. Era prueba de actuación, baile y canto”. Jorge Losa.

“Llegamos, pero yo decía: ‘No me voy a presentar a un casting de musical, cuando nunca he hecho uno en mi vida’. Había más de 100 personas esperando hacer la audición. Yo no quería hacerlo, pero ya estaba embarcado en eso. Hice la prueba de baile, que yo sabía que podía defenderme, pues había estado 2 temporadas en Las estrellas bailan en Hoy. La pasé y vino la de canto. Yo había preparado una canción de mi tierra, Albacete, y también les gustó. Ya cuando vino la de actuación, yo dije: ‘Ya me quedé, porque eso es lo mío’. Y así fue. Todas las pruebas me las hizo Nacho Cano”.

En cuanto a su sentir al estar frente a Nacho, refirió:

“Fue imponente, pero yo me engrandecí. Para mí fue como decir: ‘Brother, tú no venías a esto’, pero tener la oportunidad de bailar, cantar y actuar para Nacho Cano… No tenía nada qué perder’. La vida es para valientes”.Por otra parte, hace unas semanas, durante una de las funciones de la obra El fantasma de la ópera, lo vimos llegar con la actriz Mariluz Bermúdez, de quien nos dijo: “Somos amigos, de repente coincidimos y dijimos: ‘Vamos a ver teatro’. Nos conocimos empezando este año”. Jorge Losa.

Y aunque los vimos en actitud sospechosa de romance, ya que decidieron no pasar por la alfombra roja juntos y se negaban a ser captados acompañados, él dijo:

“Ahorita no tengo el corazón abierto como para meterme en temas de amor. Estoy enfocándome en mi profesión, y por más que conozco gente y la paso súper bien, no estoy como para meterme en esas camisas de 11 varas. No hay posibilidad con nadie. Es la primera vez en mi vida que me siento diferente. Algo raro pasa en mí”. Jorge Losa.

El actor Eduardo Siller da vida a Moctezuma en ‘Malinche: El Musical’. / Fotos: Luis Pérez, Archivo TVNotas, IG @maytecarranco y @jorgelosaactor

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¿Cuál es la trayectoria de Jorge Losa?

Es originario de España.

Comenzó a trabajar como modelo .

. En 2018 llegó a México, y 2 años después saltó a la popularidad en el programa Guerreros, donde era conocido como ‘El duende de Albacete’.

Su momento de mayor fama lo alcanzó en 2023, cuando fue parte de la primera temporada de La casa de los famosos México .

. Ha participado en otros realities, como Las estrellas bailan en Hoy y La isla, y en telenovelas como La madrastra y Juegos de amor y poder.

Actualmente es parte de varias micronovelas de ViX y estuvo en el reality Hoy soy el chef

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¿Cuál es la trayectoria de Nacho Cano?

Originario de España, es compositor, productor musical, director de escena y empresario.

En 1981 saltó a la popularidad mundial con el grupo musical Mecano , al lado de su hermano José María y la cantante Ana Torroja. La agrupación se separó en 1992 .

. Es creador de canciones que se han convertido en himnos, como “El 7 de septiembre”, “La fuerza del destino” y “Un año más”, entre muchas otras.

En 1994 lanzó su primer trabajo discográfico en solitario y 2 años después otro del cual destacó el gran éxito “Vivimos siempre juntos” .

. En 2005 presentó la obra Hoy no me puedo levantar, de la cual fue el director y que se ha presentado en repetidas ocasiones en España y México.

Actualmente es empresario de teatro musical, con su puesta Malinche: El musical, que se presenta en España y México.

Nacho Cano enfrentó el rehaco de Jorge Losa. / Facebook: Nacho Cano