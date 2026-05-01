Hoy soy el chef: ¿Quién fue el eliminado de hoy, 1 de mayo? ¡Despiden a dos de los favoritos!

Muchos nervios, tensión y emoción ha dejado el reality de cocina en el programa matutino ‘Hoy’, llamado ‘Hoy soy el chef’.

La semana pasada, todas las parejas de concursantes se salvaron de la eliminación, pero este viernes 1 de mayo no corrieron con la misma suerte, pues sí hubo una expulsión.

Hoy soy el chef, el nuevo reality de Hoy. / Foto: Captura de pantalla de youtube: Hoy.

Puedes leer: Emilio Osorio presume físico de impacto en redes sociales: ¡El cantante luce lavadero! FOTO

¿De qué trata el concurso ‘Hoy soy chef’?

Nueve parejas de celebridades tienen un solo reto en ‘Hoy soy el chef’: la presión de cocinar totalmente en vivo, pero con un solo detalle, un dúo tiene un integrante que no sabe cocinar, lo que eleva más la tensión y el nerviosismo para que todo salga bien.

En plena transmisión en vivo del programa matutino ‘Hoy’, el chef Alfredo Oropeza notificó que no habría eliminación, por lo que, a una semana del concurso, todas las parejas estaban a salvo.

Sin embargo, este viernes 1 de mayo, una pareja fue eliminada. ¡Te decimos quién fue!

‘Hoy soy el chef’ 2026 tuvo su primera eliminación. ¿Adivina quién fue? / Foto: Captura de pantalla de ‘Las estrella’.

También puedes leer: ‘La mansión VIP’: ¿Fue por Queen Buenrostro? Kim Shantal revela por qué terminó con Suavecito

¿Quién fue el eliminado de ‘Hoy soy chef’ de hoy viernes 1 de mayo?

Para la eliminación de hoy viernes 1 de mayo en ‘Hoy soy el chef’, hubo tres parejas sentenciadas: Adriana Leal y el Diablito, Shiky y, finalmente, Mayte y Jorge Losa.

Tras una baja calificación y número de votos, Mayte Carranco y Jorge Losa fueron los eliminados. Por lo tanto, solamente estuvieron dos semanas en el reality que forma parte del espacio del programa matutino ‘Hoy’.

La tarea final de las parejas sentenciadas era preparar la mayor cantidad de salchipulpos posibles en poco tiempo. Los jueces evaluaron esta tarea para que cada quien recibiera un punto, dependiendo de lo bien hecho que estuviera el alimento.

Puedes leer: Denisse de Kalafe vendió “Señora, señora” por 2 mil 250 pesos y ahora lucha por recuperar sus derechos

¿Quiénes continúan en la competencia de ‘Hoy soy chef’?

La competencia de ‘Hoy soy el chef’ del programa matutino ‘Hoy’ seguirá la próxima semana y con una pareja menos, el nerviosismo crece entre los concursantes.

Las ocho parejas que todavía estarán participando son:



Omar Fierro y Nicola Porcella

Mariana Botas y Jessica Segura

Tania Rincón y Ana Caty Hernández

Adri Leal y El Diablito

Jimena Longoria y Andrea Escalona

Shiky y Arath de la Torre

Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez

Galilea Montijo y Claudia Troyo