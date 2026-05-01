Denisse de Kalafe vendió “Señora, señora” por 2 mil 250 pesos y ahora lucha por recuperar sus derechos

Durante décadas, “Señora, señora” ha sido el himno infaltable del Día de las Madres en México, pero pocos sabían que Denisse de Kalafe no es dueña de su canción más famosa. La cantautora la vendió por una cantidad simbólica y hoy libra una batalla legal para recuperarla no por dinero, sino para dejar un legado social que beneficie a miles de mujeres.

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¿Por qué Denisse de Kalafe no es dueña de “Señora, señora”, su canción más famosa?

Hablar de Denisse de Kalafe es hablar de una de las canciones más emotivas y reproducidas en México cada 10 de mayo. Sin embargo, detrás del éxito de “Señora, señora” hay una historia poco conocida que mezcla desconocimiento, juventud y una decisión que marcaría su carrera para siempre.

La propia cantautora reveló que vendió los derechos de la canción hace casi 50 años, cuando apenas comenzaba en la industria musical y necesitaba dinero para cubrir gastos básicos. En ese momento, firmó con una editora sin dimensionar el impacto que tendría ese contrato a largo plazo.

“Yo tengo mi propia disquera, ya hoy en día los cantantes ya somos dueños en nuestras producciones, pero ‘Señora, Señora’, yo la firmé con una editora hace 50 años atrás, por la renta de mi casa, 2250 pesos” Denisse de Kalafe

Hoy, con una trayectoria consolidada y total control de sus nuevas producciones, Denisse de Kalafe admite que esa decisión fue producto del desconocimiento sobre los derechos de autor, una realidad común entre los compositores de su generación.

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¿Cuánto dinero recibió Denisse de Kalafe por vender “Señora, señora”?

Uno de los datos que más ha impactado al público es la cantidad por la que Denisse de Kalafe vendió “Señora, señora”: apenas 2 mil 250 pesos mexicanos, una cifra que en aquel entonces le permitió resolver una urgencia personal, pero que hoy contrasta con el valor histórico y cultural de la canción.

La intérprete ha explicado que en esa época los contratos editoriales solían firmarse por periodos de hasta 50 años, y los compositores rara vez recibían asesoría legal adecuada.

Denisse de Kalafe “Antiguamente se editaba las canciones por 50 años. Porque los compositores no teníamos idea de los derechos, por eso aviso a todos… Primero registren, porque luego aparecen temas que la gente dice que es de fulano y debe ser de una persona desconocida”

Lejos de victimizarse, Denisse de Kalafe ha convertido su experiencia en una advertencia para las nuevas generaciones, insistiendo en la importancia de registrar obras y entender cada cláusula antes de firmar cualquier contrato.

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¿Denisse de Kalafe está en un proceso legal para recuperar los derechos de su canción?

Actualmente, Denisse de Kalafe se encuentra en un proceso legal para recuperar los derechos de “Señora, señora”, una batalla que ha decidido enfrentar no por ambición económica, sino por una razón profundamente personal y social.

La cantante ha dejado claro que no busca un beneficio individual, sino la posibilidad de decidir el destino de una canción que considera patrimonio emocional de las mujeres en México.

“No es para un beneficio mío personal, es un beneficio que yo tengo que dejar esa canción de herencia a todas las mujeres de México. Entonces, vamos a ver” Denisse de Kalafe

¿Para qué quiere Denisse de Kalafe las regalías de “Señora, señora”?

Aquí está el punto que ha conmovido a miles. Denisse de Kalafe quiere recuperar “Señora, señora” para donar todas sus regalías a fundaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer de mama, una causa que considera urgente y necesaria.

La cantautora explicó que su intención es transformar el impacto emocional de la canción en un impacto social real, ayudando a mujeres que enfrentan una de las enfermedades más agresivas.