¿Nodal en problemas familiares? Lanza tremendo discurso en pleno concierto: “La propia sangre te puede fallar”

Luego de la polémica de su más reciente video musical ‘Un vals’, que relacionó en redes sociales al cantante con Cazzu, Christian Nodal salió a dar declaraciones al decir que “no era dueño de su nombre, marca, ni de su música”.

Ante esto, el artista dejó ver evidentes problemas en su carrera musical y una de ellas estaba vinculada con su familia. Ahora, nuevamente, el cantante vuelve a ser tendencia, tras dar algunas declaraciones del tema a sus fans durante un concierto. ¡Acá te dejamos los detalles!

Nodal volvió a dar declaraciones sobre una posible fractura familiar. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Christian Nodal sobre posibles problemas familiares?

Durante un concierto en Querétaro, Christian Nodal se mostró emotivo con sus fans y les mostró sus sentimientos al reiterarles que su marca ni su nombre le pertenecen. Añadió que él está con el público.

“Hace rato les conté que mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y voz siempre van a ser de ustedes”. Christian Nodal.

Ante los gritos de los fans que se mostraron emocionados y conmovidos por las palabras de Nodal, el cantante declaró que la misma familia te puede fallar.

“Y si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes” (en referencia a sus fans). Christian Nodal.

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¿Christian Nodal está distanciado de sus padres?

Christian Nodal se mantiene alejado de sus padres Jaime González y Cristy Nodal por diferentes motivos, entre ellos por desacuerdos en su carrera como artista.

Uno de los momentos más notorios fue en febrero de este año, luego de que el cantante los dejó de seguir en sus redes sociales.

Otro de ellos fue en enero pasado, el Christian celebró sus 27 años de edad al lado de su pareja Ángela Aguilar y de su familia, lo que más destacó fue la ausencia de gente cercana a Nodal. Sus padres no acudieron al evento.

Christian Nodal celebró sus 27 años en enero pasado con la familia Aguilar. / Foto: Redes sociales

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¿Quién es dueño del nombre de Christian Nodal?

Hace algunas semanas se dio a conocer una consulta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde se muestran los registros de la marca Christian Nodal.

Según el documento, la marca no le pertenece legalmente al cantante, sino a Jesús Jaime Gónzales Terrazas, quien es el titular y padre del cantante.

De igual manera, se muestra una dirección en México, lo que ubica la titularidad dentro del territorio nacional.

El documento señala que se incluye la clasificación de productos y servicios asociados al nombre Christian Nodal, que están vinculados con aparatos de grabación, reproducción de sonido, soportes digitales y almacenamiento de contenido.

La solicitud fue presentada el 31 de octubre de 2025. Asimismo, se publicó el 7 de noviembre de 2025 y posteriormente fue concedida el 7 de abril de 2026. El documento será vigente hasta el 7 de abril de 2036.

En redes sociales comenzó a difundirse información que señala que el papa de Christian Nodal habría decidido poner una de sus empresas a nombre de su esposa.

Hasta el momento, la información no ha sido confirmada y supuestamente el cambio empresarial estaría ocurriendo en los próximos días, de acuerdo con la cuenta Chamonic3.