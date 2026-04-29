Gala Montes reacciona a Crista Montes tras decir que se arrepiente de ser mamá: ¿Respalda a su hermana Beba?

Gala Montes respondió a las declaraciones que su madre Crista Montes dio a TVNotas, diciendo que que se arrepintió de ser mamá, ¿qué comentó la exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024? Te contamos todos los detalles.

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Gala Montes fija postura luego de que Crista Montes habló sobre arrepentirse de ser mamá. / Instagram

¿Por qué Crista Montes se arrepiente de ser mamá?

Todo comenzó cuando influencer ‘Beba’ Montes llamó “perra” a su mamá durante una transmisión del programa Imparables, de Pietro TV, quiénes invitaron a la señora Crista Montes a acudir para una entrevista para Heridas, ante lo que ella se negó, dijo, pues “si Adrián Marcelo me pagó, no voy a ir gratis a exponerme, ¿quién es él para que le levante su programa?”, además, no le mencionaron si su hija estaría presente.

Ante esto, a TVNotas, Montes destacó que la maternidad no fue fácil para ella: “Yo nací para tener hijos, pero hoy te puedo decir que es la peor inversión; por supuesto que me arrepentí. ¡Tanto trabajo que me costó tenerlas! ‘Beba’ fue mi tercer embarazo. Ya llevaba 2 abortos, y para que te vengan a decir que no las quieres. Tuve un embarazo extrauterino, de 2 meses. Casi me muero”.

“Entre ella y Gala perdí otro bebé de 6 meses. Hubo muchas complicaciones. Me esperé 6 años para tener a Gala. Dicen que nunca he tenido depresión. ¡Se ve que ellas no tienen ni idea de lo que es la vida! Después me dio cáncer de mama, en 2 ocasiones. ¿Qué es eso? ¡Una gripita! Ajá. Luego, cuando eran niñas, el marido me dejó y no pasó pensión. Ahora es el papá del año, aunque nunca estuvo, pero la mala es una. ‘Beba’ te dice que pares y eres una ‘perra’, que no por parir te tienen que querer”. Crista Montes.

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Beba Montes y Gala Montes se volvieron tendencia luego de que su mamá dijo que se arrepiente de ser madre. / IG: @labebamontes / @galamontes

¿Qué dijo Gala Montes sobre las declaraciones de su mamá Crista Montes?

Durante una entrevista con medios, Gala Montes habló de su relación con su hermana ‘Beba’ Montes y resaltó que mantienen la comunicación, a pesar de que no suban nada a redes sociales.

“Yo siempre estoy en contacto con mi hermana, cada quien tiene su vida y ella tiene sus cosas, pero seguimos en contacto. Solamente no nos gusta estar subiendo cosas juntas, eso no significa que no nos queramos o que no estemos unidas. A mi hermana yo la amo, estoy muy orgullosa de ella y siempre vamos a estar unidas”, respondió la cantante del tema “Un amor a la medida”.

Respecto a las declaraciones que su mamá dio a TVNotas sobre que estaba arrepentida de ser mamá y que ‘Beba’ Montes trabajaba como escort, Gala Montes destacó que apoyará a su hermana en caso de las acciones que quiera tomar en este caso.

“Yo estoy muy orgullosa de mi hermana, la verdad es que es una gran madre y estoy este pues feliz de tener una sobrina como mi sobrina. Somos una familia disfuncional como todas en México y tenemos problemas y pues muy desafortunado”, puntualizó Gala Montes sin querer entrar en detalles sobre lo que dijo su madre.

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Las declaraciones de Crista Montes provocaron respuesta de Gala Montes y cuestionamientos sobre la relación familiar. / Redes sociales

¿Quién es Gala Montes y quién es su actual pareja?

Gala Montes es una actriz y cantante mexicana nacida el 4 de agosto de 2000 en la Ciudad de México. Inició su carrera desde la infancia en la televisora TV Azteca, donde debutó en 2007 en la serie La niñera. Posteriormente se integró a distintos proyectos televisivos y cinematográficos, participando en producciones como Lo que callamos las mujeres, así como en películas como Nos vemos papá y Espectro.

A lo largo de los años, formó parte de telenovelas y series, entre ellas El señor de los cielos, donde interpretó a Luz Marina Casillas, y la serie biográfica Hasta que te conocí. En 2018 protagonizó Mi familia perfecta, y en 2020 se integró a Televisa con la telenovela La mexicana y el güero. Un año después obtuvo su primer papel protagónico en Diseñando tu amor, donde también interpretó el tema musical principal.

Además de la actuación, Gala Montes incursionó en la música en 2018 con el lanzamiento de su sencillo Si te atreves, iniciando una faceta como cantante con nuevos proyectos en desarrollo. En 2023 participó en la película ¡Hasta la madre! del Día de las Madres y sus secuelas. En 2024 formó parte del programa La casa de los famosos México y de la serie Acapulco.

En el ámbito amoroso, Gala Montes mantiene una relación con su mánager Icho Van y aunque inicialmente era una relación abierta, decidieron que solo fuera entre los dos porque “hay gente que la quiere utilizar para hacer fama”.

Reveló a TVNotas que aunque los 2 son muy pasionales, al final siempre gana el amor. “Para mí es más importante mi relación con ella que ganar el punto. Ya cuando se pone muy intensa la situación, solemos decirnos: ‘Somos un equipo. No es uno contra el otro’. Constantemente nos recordamos que somos los 2 contra el mundo entero”.

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