Beba Montes explota contra Crista Montes tras decir que se arrepiente de ser mamá: ¡Se le fue con todo!

‘Beba’ Montes explotó contra su mamá Crista Montes, luego de que en exclusiva para TVNotas reveló que se arrepintió de ser mamá, ¿qué dijo la hermana de Gala Montes? Te contamos todos los detalles.

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¿Qué pasó entre Beba Montes y Crista Montes? La respuesta tras polémica por maternidad. / Redes sociales

¿Por qué Crista Montes se arrepiente de ser mamá?

La influencer ‘Beba’ Montes llamó “perra” a su mamá durante una transmisión del programa Imparables, de Pietro TV, quiénes invitaron a la señora Crista Montes a acudir para una entrevista para Heridas, ante lo que ella se negó, dijo, pues “si Adrián Marcelo me pagó, no voy a ir gratis a exponerme, ¿quién es él para que le levante su programa?”, además, no le mencionaron si su hija estaría presente.

Ante esto, a TVNotas, Montes destacó que la maternidad no fue fácil para ella: “Yo nací para tener hijos, pero hoy te puedo decir que es la peor inversión; por supuesto que me arrepentí. ¡Tanto trabajo que me costó tenerlas! ‘Beba’ fue mi tercer embarazo. Ya llevaba 2 abortos, y para que te vengan a decir que no las quieres. Tuve un embarazo extrauterino, de 2 meses. Casi me muero”.

“Entre ella y Gala perdí otro bebé de 6 meses. Hubo muchas complicaciones. Me esperé 6 años para tener a Gala. Dicen que nunca he tenido depresión. ¡Se ve que ellas no tienen ni idea de lo que es la vida! Después me dio cáncer de mama, en 2 ocasiones. ¿Qué es eso? ¡Una gripita! Ajá. Luego, cuando eran niñas, el marido me dejó y no pasó pensión. Ahora es el papá del año, aunque nunca estuvo, pero la mala es una. ‘Beba’ te dice que pares y eres una ‘perra’, que no por parir te tienen que querer”. Crista Montes.

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Beba Montes rompe el silencio ante declaraciones de Crista Montes sobre su maternidad. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó ‘Beba’ Montes a las declaraciones de su mamá Crista Montes?

En medio de las polémicas que la familia Montes protagoniza, ‘Beba’ salió al quite y explotó contra su mamá por decir que se arrepentía de ser mamá Crista Montes.

“Se sabe, tan fácil y tan sencillo. Esa clase de mamá tengo, perdón se la presento y ha hecho peores. Imaginate vivirlo como persona, que tu mamá haga este tipo de cosas públicas, lo único que sobresale con esto, en este tema se refleja ella misma sobre ella”, dijo ‘Beba’ Montes en el programa de Pietro TV.

Además, la influencer agregó que las declaraciones de su mamá son el reflejo de sí misma porque “lamentablemente tú nos criaste, somos una versión de ti que no te gustó”.

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¿Ruptura total? Beba Montes no se queda callada y responde a Crista Montes tras sus declaraciones. / Redes sociales

¿Quién es ‘Beba’ Montes?

‘Beba’ Montes es una creadora de contenido mexicana y cuya exposición pública ha estado vinculada a su entorno familiar. Es hermana de la actriz de telenovelas Gala Montes, lo que la colocó en el radar de los internautas a partir de las menciones y muestras de apoyo que su familiar hizo hacia ella en distintos momentos.

Su incursión en el entretenimiento ha sido puntual. ‘Beba’ Montes apareció en un video musical protagonizado por Gala Montes, lo que marcó su única participación directa en este ámbito hasta ahora. A partir de entonces, su actividad se ha mantenido principalmente en redes sociales, donde comparte contenido personal y aspectos de su vida cotidiana.

Su nombre tomó mayor visibilidad durante la participación de La casa de los famosos México, cuando Gala Montes formó parte de la segunda temporada. En aquel entonces, ‘Beba’ Montes se posicionó en redes sociales al expresar respaldo ante las polémicas que involucraron a la actriz, incluidas las relacionadas con Adrián Marcelo. Además, se sabe que tiene una hija y mantiene una relación con Itzel Lechuga, mánager de Paty Cantú.

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