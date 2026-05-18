Gala Montes ¡deja atrás trastorno alimenticio! Ella se sincera: “Me desprendí de la idea de ser perfecta”

En octubre de 2023, Gala Montes nos compartió el motivo por el que abandonó La isla: “(Tengo) un trastorno de la conducta alimentaria. El hecho de subir y bajar de peso me tenía muy descontrolada”.

A poco más de 2 años, la actriz mostró mucha más seguridad al hablar del tema y nos confesó que ahora no le preocupa comer. “Todo lo que tenga que ver con comer, me encanta. Me fascina y no dejaría de hacerlo, aunque me paguen los millones de dólares (ríe). No hay manera de que pase eso. Soy una mujer súper tragona, y como de todo. De hecho, mi novio y yo solo pensamos en comer”.

En 2023 decidió abandonar ‘La Isla’ debido a que su TCA complicaba aún mas su estancia. / Foto: Alejandro Isunza y Francisco Mancera.

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¿Qué dietas hizo Gala Montes?

En la entrevista en la que nos confesó padecer un trastorno, la actriz mencionó que desde los 14 años comenzó a hacer dietas muy extremas.

Actualmente, y de acuerdo con su experiencia, Gala ya no cree en los regímenes alimenticios que te prohíben ciertas cosas y explicó la razón: “Es poco satisfactorio estar a dieta. No creo en la cultura de las dietas. Estoy totalmente en contra. Intento ser muy intuitiva con mi cuerpo, con lo que como. Sobre todo, para no meterme en problemas. El tema del peso es muy delicado para las mujeres”.

Para su pelea del Supernova Strikers 2025 no tuvo que preocuparse por el peso. “En mi caso, trato de ser compasiva conmigo misma, para evitar situaciones. En algún momento de mi vida tuve varios (trastornos). Ahora estoy recuperada. Incluso cuando peleé no recaí en ese truco de bajar de peso. Si no, hubiera pasado lo mismo. Siempre fui clara y precisa con ese tema”.

“Mi complexión no me da para estar muy flaca. Me pesan los huesos (sonríe). Mido 1.73 y es imposible pesar 62 kilos. ¡Me muero! Justamente por esa razón estoy en desacuerdo con eso de las dietas. Nos hace mucho daño a las mujeres”. Gala Montes.

Gala ha dejado a un lado los prejuicios, para enfocarse en vivir sanamente y sin miedo.

“El mismo mundo nos ha sacado inseguridades y, a consecuencia de eso, tomamos esas decisiones. Cuando sabes quién eres y lo que quieres hacer en esta vida, todo es mucho más fácil. Ya no me preocupa subir 1 o 2 kilos, o ir al gimnasio. Me desprendí de la idea de ser perfecta y estar delgada para complacer a los demás. Creo en mi talento y no en mi físico”. Gala Montes.

Ya no está dispuesta a soportar a quienes intenten hacerla sentir insegura físicamente.

“He tomado mucha terapia y he intentado pasar ese mensaje a muchas generaciones. Es feo que nos critiquen o que se hable del cuerpo. No me gusta que me propongan estar a dieta. Hay que erradicar esos comentarios y esas ideas”. Gala Montes.

Finalmente, con respecto a pelear nuevamente en el Supernova, o en otro evento, esto dijo: “Sí me gustaría volver a hacerlo. El tema de ahorita es que estoy muy enfocada en mi música. Además, estamos terminando la telenovela y eso

me ocupa bastante tiempo. Si me llega la oportunidad y se acopla a todas las actividades que tengo en mi calendario, con mucho gusto me vuelvo a subir al ring”.

Gala Montes comenta que su novio, Icho Van, la ha apoyado en su proceso de recuperación y que su pasatiempo favorito juntos es comer. / Foto: Alejandro Isunza y Francisco Mancera.

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¿Que dijo Gala Montes de sus trastornos alimenticios?

(Tengo) un trastorno de la conducta alimentaria. Es un problema constante. A veces se calma y otras no. El hecho de subir y bajar de peso me tenía muy descontrolada y preocupada. Tengo que seguir trabajando con profesionales”.

Desde los 14 años empezó con dietas: “A esa edad no debemos pensar en eso. Comencé a hacer cosas que iban en contra de mí. Cosas que no venían desde el amor, sino desde el miedo. Seguí dietas muy extremas. Me llegué a obsesionar con el ejercicio. Tenía conductas negativas, lo hacía por encajar”.

“Creo que es algo que me va a acompañar un rato. Quiero tener todas las herramientas. Actualmente trabajo de la mano de una psicóloga”.

¿Quién es Gala Montes?

La hemos visto en telenovelas como Deseo prohibido, Amar de nuevo, Secretos de familia, Mi familia perfecta, Vivir de amor y actualmente está en Corazón de oro.

También fue parte de los programas y series: Lo que callamos las mujeres, A cada quien su santo, El señor de los cielos, Hasta que te conocí , ¿Quién es la máscara?, La isla, desafío en Turquía y la segunda temporada de La casa de los famosos México.

En cine estuvo en: De día y de noche, Espectro, Una gringa en México y ¡Hasta la madre! del Día de las madres, por mencionar algunas.

Ha lanzado los sencillos: “Si te atreves”, “Un amor a la medida”, “Diséñame”, “El patrón”, “Tacara”,“Más bonita que el mar”, “Estoy pensando en ti”y “Corazón de oro”.

Peleó en el Supernova Strikers el 17 de agosto de 2025.

Cuenta con 4.4 millones de seguidores en Instagram y 8.4 millones en TikTok.

“Es feo que nos critiquen o que se hable del cuerpo. Hay que erradicar esas ideas”. / Foto: Alejandro Isunza y Francisco Mancera.

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¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria?

Son enfermedades mentales graves caracterizadas por una relación poco saludable con la comida, el peso y la imagen corporal. Los más comunes son:

Bulimia (ingesta excesiva de alimentos, seguidos de conductas compensatorias), anorexia (restricción extrema de alimentos) y atracones (ingesta de grandes cantidades de comida).

Los tratamientos se basan en medicamentos, asesoramientos nutricionales y sesiones de psicoterapia.