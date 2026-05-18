Actriz de cine y TV recibe propuesta millonaria para posar en traje de Eva ¡a sus 72 años! ¿Aceptó?

Desde que en 1973 fue coronada como el Rostro del Heraldo de México, Alicia Encinas destacó por su belleza y después se convirtió en una de las figuras más sexis del cine. Posteriormente, dio el paso al teatro, las telenovelas y los programas unitarios.

No te pierdas: ¿Saskia Niño de Rivera irá la cárcel? Habla sobre la demanda de la familia de Carmen Salinas tras polémica

Alicia Encinas recibe propuesta para posar sin ropa y reacciona, ¿qué dijo la actriz? / Redes sociales

¿Alicia Encinas podría hacer fotos atrevidas para revista?

Hoy, a sus 72 años, la actriz Alicia Encinas sigue vigente y se conserva bien, tanto, que nos dijo que la famosa revista del conejito le hizo una oferta millonaria para que posara desnuda.

“Sí, me llegó (hace 1 año), pero no la acepté, porque tal vez no era el momento. Ya me han ofrecido varias veces. He tenido tanto trabajo, y yo comencé con una carrera muy blanca, con películas familiares, aunque en una película americana sí hice un topless, pero solo ahí”. Alicia Encinas.

Sin embargo, ahora podría cambiar de pensar, ya que es una propuesta con muchos ceros. “Muy tentadora. Si no, no (aceptaría). El que quiera azul celeste que le cueste, pero lo importante es sentirse bien y hacer lo que te gusta”. Y, sin pelos en la lengua, nos dice que está abierta a dar el sí. “Me sentí orgullosa de que me la hicieran ahora que no soy tan jovencita. Dije: ‘Bueno, todavía puedo’, y en una de esas acepto. Depende de que sean unas fotos bonitas, por respeto a mi carrera, mi público y mi edad”.

Algo que le preocupa es que su familia la vea desnuda. “Son norteños y conservadores. Pondrían el grito en el cielo, pero yo creo que (a esta edad) ya me darían el permiso”.

No te pierdas: Actriz expone a Ludwika Paleta por supuesto bullying durante rodaje de una telenovela: “Era cu…”

Alicia Encinas ha hecho más de cien películas. / Archivo TVNotas

¿Qué hace Alicia Encinas para conservar su belleza?

Alicia Encinas mencionó que le halaga que la consideren un rostro bello: “Creo que hay mujeres muy bellas, pero me gusta más la belleza por dentro. Por fuera hay que tratar de conservarse”. Y nos dijo cómo se conserva joven:

“La actitud de vivir el momento, porque para qué pensar en el mañana. Siempre estoy contenta. Me gusta salir adelante y trabajar. Yo me siento joven y que los años vengan con dignidad. Me gusta caminar y hacer natación. Del cutis, uso mis cremitas, tratamientos de radiofrecuencia. Bótox me he puesto, pero no seguido, ya que la primera vez no me gustó, porque sentía raro, pero te ayuda para que no gesticules tanto. No he recurrido a ninguna cirugía nunca en la vida, y eso que en 2023 me caí y me rompí la nariz. Me la arreglaron como los boxeadores, pero no me metieron cuchillo”. Alicia Encinas.

Alicia se encuentra próxima a estrenar la película Amigas, donde compartirá créditos con Lucero y Michelle Rodríguez. “No dejo de estar activa. Hice casting, me quedé y fue maravilloso, porque admiro a Lucero. Todas mis escenas fueron con ella”.

“Yo encarno a la dueña de un karaoke. Es una comedia, y Lucero es divina, un gran ser humano, un ser fuera de lo normal, mágica. Es una bendición trabajar con ella. Es un ángel. Yo la conocía de años atrás, pero aquí tuvimos más convivencia. Y también estuve con su mamá, que es increíble. Las grabaciones duraron varias semanas en la CDMX”. Aunque reconoce que ha sido difícil mantenerse vigente. “Hay que aguantar vara y estar presente. Afortunadamente, los productores me llaman”.

Finalmente, del amor nos confesó que tiene una pareja, pero se niega a mostrarlo ante los medios de comunicación. “Nunca me he casado, e igual y ahorita doy el paso. Llevamos bastante tiempo, pero prefiero mantenerlo en privado. Eso sí, él me apoyaría (si hiciera el desnudo)”.

No te pierdas: Chantal Andere prepara regreso a las telenovelas para interpretar a personaje polémico, ¿cambió de look?

Alicia Encinas logró conquistar desde joven destacó por su belleza rubia, que acaparó la atención de todos los caballeros. / Archivo TVNotas

¿Quién es Alicia Encinas?

Alicia Encinas inició su carrera en 1973, en cintas como El sonámbulo, El investigador Capulina, El niño y la estrella, El guía de las turistas, Divinas palabras, Nuestro juramento, El sexo de los ricos, La venganza de María, El ganador y Sin ton ni Sonia, entre otras .

. Adquirió gran popularidad en 1981, cuando encarnó a “Mrs. Evergreen” en el programa Cachún cachún ra ra!

Ha participado en melodramas como Rina, Viviana, Rosa salvaje, La fea más bella, Destilando amor y Muchacha italiana viene a casarse.

Ha sido muy frecuente verla en unitarios, como en el desaparecido Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

No te pierdas: ¡Natalia Téllez se va de México! La actriz y conductora revela las razones ¿Le afectó la muerte de su ‘hijo’?