Actriz muere atropellada durante el rodaje de un video; su hija habría presenciado el hecho: VIDEO

El medio artístico sigue en luto. Cerca de una semana después de la inesperada muerte de José Miguel Checa, actor de ‘Velo de novia’, se da a conocer el deceso de una actriz y modelo de 34 años, durante las grabaciones de un video. Te contamos lo que se sabe.

Actriz y modelo Ksenia Dobromilova / Redes sociales

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¿Cómo murió la actriz y modelo Ksenia Dobromilova?

Todo ocurrió el pasado 5 de mayo. La actriz y modelo rusa Ksenia Dobromilova se encontraba grabando un video para sus redes sociales en la calle Bolshaya Dorogomilovskaya, en Moscú. Se encontraba grabando una escena en la que estaba en medio de dos motociclistas que realizaban diversas acrobacias.

En algún punto, uno de los conductores perdió el control al realizar una maniobra de “caballito” y terminó arrollando a la famosa. En el video de los hechos, se puede ver el momento exacto del trágico accidente. Ksenia queda en el suelo mientras otros presentes se acercan a ella para saber su estado médico.

De acuerdo con información de medios locales, la hija pequeña de la celebridad presenció todo lo ocurrido. Se reportó que los servicios de emergencia arribaron rápidamente e intentaron trasladarla al hospital más cercano.

Desafortunadamente, Ksenia murió en la ambulancia por la gravedad de sus heridas. Se informó que tenía un traumatismo craneoencefálico grave y múltiples fracturas. Hasta ahora, la familia no ha querido dar declaraciones, por lo que se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios.

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¿Qué pasó con el asesino de la actriz y modelo Ksenia Dobromilova?

Tras atropellar a la modelo, el conductor, identificado como Maxin, salió disparado de la motocicleta y sufrió algunas heridas leves. Rechazó la atención médica. Fue detenido en el lugar de los hechos y se abrió una carpeta por el delito de violación a las normas de tránsito. Su caso se podría agravar por la muerte de Ksenia.

El pasado 7 de mayo, tuvo su primera audiencia y el juez le impuso arresto domiciliario hasta el 5 de junio, fecha en la que comenzará el juicio en su contra. El hombre asegura que todo fue un accidente y que era gran amiga de la hoy occisa.

De manera extraoficial, se ha dicho que presuntamente la producción del video no contaba con las medidas de seguridad adecuadas, lo que pudo influir en la tragedia.

Actriz y modelo Ksenia Dobromilova / Redes sociales

¿Quién era la actriz y modelo Ksenia Dobromilova?

Ksenia Dobromilova era una actriz, modelo, influencer y fotógrafa de origen ruso. Tenía 34 años y una hija al momento de su muerte. Era principalmente conocida por protagonizar el videoclip de ‘War Girl’, del dúo de rap HammAli & Navai.

También trabajó en varios proyectos del Teatro Luna, en Moscú. Últimamente, se enfocó un poco más en la creación de contenido para redes sociales, principalmente a través de su Instagram público, el cual tiene cerca de 10 mil seguidores.

También cuenta con un perfil personal, en el que tenía 40 mil seguidores. Tras su deceso, la página se habría puesto en privado. Según gente cercana a ella, era una apasionada de las motocicletas y asistía constantemente a eventos de motocross para tomar fotos.

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