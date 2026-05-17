Pink, la famosa cantante, estuvo al borde de la muerte por sobredosis: “Estaba bajo mucha presión”

La cantante estadounidense Pink sufrió uno de los más preocupantes momentos de su vida a los 16 años, pues reveló que estuvo a punto de morir, luego de vivir una etapa de “excesos”. Todo lo anterior, por culpa de una etapa de presión emocional. ¿Qué pasó exactamente?

La cantante Pink / Redes sociales

¿Cómo fue la infancia de la cantante Pink?

Durante una entrevista en el programa 60 minutes de la cadena CBS, Pink confesó que atravesó una adolescencia marcada por el caos familiar, el consumo de drogas y la presión emocional, situación que la llevó a tocar fondo antes de iniciar su carrera musical:

“ Era punki, rebelde y estaba bajo mucha presión ”, confesó la cantante de ahora 46 años.

La artista explicó que abandonó la escuela y terminó siendo expulsada de su casa debido a la vida que llevaba en aquel momento. Entre los 12 y los 15 años, aseguró haber probado prácticamente todas las drogas relacionadas con el ambiente de fiestas electrónicas:

“ Básicamente crecí en un hogar donde cada día mis padres se gritaban el uno al otro, se tiraban cosas. Se odiaban ”, mencionó.

Estos fueron ingredientes que orillaron a la intérprete a alejarse de la familia y comenzar a juntarse con malas influencias.

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Pink, cantante estadounidense que estuvo al borde de la muerte / Redes sociales

¿Cómo fue el episodio de sobredosis que sufrió la cantante estadounidense Pink?

Pink relató que la noche de la sobredosis consumió una mezcla de sustancias peligrosas que terminaron afectando a su cuerpo de manera brutal, llevándola casi a perder la vida:

Estaba en una rave y sufrí una sobredosis. Había consumido éxt4s1s, polvo de ángel (fenc1cl1d1na4), cristal, todo tipo de cosas. Luego se me fue. Mucho. Muchísimo, descarrilé. Pink

La experiencia se convirtió en un punto de inflexión para la cantante. Tras sobrevivir a la sobredosis, un DJ local le ofreció una oportunidad para cantar en un evento de hip hop, pero con una condición tajante: no volver a consumir drogas.

Pink aseguró que aceptó el reto y decidió alejarse definitivamente de las sustancias. Poco tiempo después comenzó a realizar audiciones que terminaron llevándola al grupo de R&B Choice y, más adelante, a firmar con la disquera LaFace Records.

Por último, en 2012 contó a Entertainment Weekly que vendía éxt4s1s, met4nfet4m1n4 y ketamina cuando era adolescente, y aseguró que después de aquel episodio no volvió a consumir drogas .

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Pink, cantante americana / Redes sociales

¿Quién es Pink y cuáles son sus canciones más conocidas?

El nombre real de Pink es Alecia Beth Moore y desde muy joven mostró interés por la música, especialmente por el rock, el pop y el R&B.

En el año 2000 lanzó su álbum debut Can’t take me home, con el que consiguió reconocimiento internacional. No obstante, su verdadera consolidación llegó en 2001 con el disco Missundaztood, donde adoptó un sonido más rockero.

La cantante ha ganado tres premios Grammy y múltiples reconocimientos internacionales, además de vender millones de discos en todo el mundo.

Las canciones más conocidas de Pink son:



Just like a pill ,

Get the party started ,

So what ,

Just give me a reason ,

Try y,

What about us.

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