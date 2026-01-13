La comediante Mónica Escobedo estuvo al borde de la muerte tras cirugía para quitarle tumor de 1 kilo

La actriz y comediante Mónica Escobedo, a quien hace 2 meses le retiraron un mioma de 1 kilo en el útero, nos confesó que aunque su vida estuvo en riesgo al momento de la cirugía, no tuvo miedo, pues estaba preparada para trascender a otro plano:

“Si me quedaba en la plancha, ya estaba lista. Decía: ‘Si pasa algo, qué rico, bendito Dios. Ya hice lo que quería hacer. Me voy feliz. Ahí se divierten en mi velorio. Ahí se reparten mis gatos y mis cuadros’”.

¿Cómo descubrió Mónica Escobedo que tenía un mioma de 1 kilo en el útero?

Hace 1 año y medio, Mónica Escobedo vivió momentos de angustia cuando se enteró de que tenía un mioma de 1 kilo en el útero y ya le estaba desplazando la vejiga, lo que le provocaba ir al baño constantemente, y eso no era normal. La standupera nos contó cómo fue todo este proceso:

“Yo estaba feliz en mi vida y, de repente, un día cambio de ginecóloga y, en mi primera revisión, me encontró un mioma en el útero. Mi ginecóloga de toda la vida nunca lo había detectado, ya que los miomas no salen en las revisiones habituales, como puede ser un Papanicolaou o una citología. Estos estudios son para encontrar algún virus o bacteria, pero no detectan tumores”.

“Mi nueva ginecóloga me realizó un ultrasonido y se dio cuenta de que tenía un tumor grande en el útero y ya estaba desplazando la vejiga. Al principio estaba del tamaño de una toronja. Tardé 1 año en operarme. No es una cirugía sencilla y es cara. Muchas veces el seguro no lo cubre. Como había cambiado de aseguradora y por la vigencia no lo alcanzaba a cubrir del todo, salía en 100 mil pesos. Afortunadamente pude operarme hace 6 semanas”.

¿Cómo reaccionó Mónica Escobedo al saber que tenía un mioma de 1 kilo?

Cuando se enteró de que tenía este tumor, Mónica no lo podía creer, pues asegura que cuida mucho su salud, además, entre sus parientes no ha habido casos de este padecimiento:

“Pensé que a mí nunca me iba a pasar, porque en mi familia no hay antecedentes de cáncer ni tumores. Todos han sido sanos. Se me hizo raro que yo pasara por esto, porque me cuido tanto y trato de tener una vida saludable en todos los sentidos. Decía: ‘¿Por qué a mí?’, pero se nos olvida que el mioma no tiene nada que ver con el cuerpo humano, sino que es algo que pasa. Dicen que útero que no da hijos da problemas, por lo que dijo: ‘No vas a dar hijos, pero ahí te va un mioma de 1 kilo’”.

¿Qué complicaciones tuvo Mónica Escobedo en la cirugía del mioma y por qué le perforaron la vejiga?

El tumor fue benigno, pero al extirpárselo pasó otro susto, ya que en la cirugía hubo complicaciones: “El cirujano, sin querer, me perforó la vejiga. Fue una noticia muy desconcertante. Como había mucha adherencia, el tumor se había pegado a otros órganos y por eso fue esa perforación. Se solucionó gracias a la intervención de una ginecóloga especialista en vejiga, quien auxilió a mi doctor y le dijo cómo poner la sonda, ya que no debe haber fugas, porque se puede infectar la herida”.

La comediante narró lo complicado que fue llevar la sonda: “La pasé muy mal, ya que la usé 15 días. Es vivir con una manguerita. Te la ponen vía vaginal y no puedes salir o esconder la bolsa. Luego utilizas guantes de látex para evitar alguna infección al vaciarla. Afortunadamente, ya pasó todo. Esto le sucede al 3% de los pacientes con miomas. Me tocó a mí. La ginecóloga me empezó a tratar y ya estoy perfecta”.

Pasó por una etapa difícil, pero considera que ya está todo en orden: “Este año fue épico para mí. Me dio una arrastrada en lo económico y ahorita afortunadamente se calmó. Me están pasando cosas muy padres como lo de mi salud, que ya estoy muy bien”.

Mónica Escobedo habla de su cirugía por mioma

¿Qué es un mioma uterino y cuáles son sus síntomas más comunes?

Son tumores benignos y no se convierten en cancerosos.

Una de cada 5 mujeres puede tener miomas en su edad fértil, sobre todo alrededor de los 50 años.

Pueden ser microscópicos o de gran tamaño y llegar a pesar varios kilos. Es posible desarrollar un solo mioma, aunque en algunos casos puede haber varios.

Los síntomas incluyen:

Sangrado abundante Periodos menstruales que duran más de lo normal Necesidad de orinar con mayor frecuencia Cólicos y dolores durante las relaciones sexuales, entre otros.

Para detectarlos es necesario hacer un ultrasonido, resonancia magnética, histeroscopía o biopsia endometrial.

En algunas ocasiones, por su tamaño, hay que recurrir a la cirugía para retirarlos.

Fuente: medlineplus.gov

¿Cuál es la trayectoria de Mónica Escobedo en la comedia y la televisión?

Ha trabajado en varios programas como:

Bar central

Sigue la risa

Drunk history: El lado borroso de la historia

Open mic: Un documental sobre stand up

La culpa es de la Malinche

Entre nos: Parte 1



En 2018 participó en el reality show Reto 4 elementos.

Se casó con un hombre llamado Iván, del que se divorció de manera amistosa. Se desconoce cuánto duraron juntos.

La comediante no tuvo hijos y ha expresado que no quiere ser mamá.

