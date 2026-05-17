Soraya, la cantante que murió en pleno festejo del Día de las Madres y dejó un emotivo mensaje de despedida

El pasado 10 de mayo, se cumplieron 20 años desde la inesperada muerte de Soraya, cantante famosa por éxitos como ‘De repente’ y ‘Casi’. La celebridad pasó varios años luchando contra el cáncer y dejó una emotiva carta de despedida. Te contamos su historia.

Soraya / Mezcalent/Redes sociales

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¿Quién era Soraya?

Soraya Raquel Lamilla Cuevas, conocida simplemente como Soraya, fue una cantante y compositora estadounidense. Su familia es originaria de Colombia, por lo que su español fue muy fluido.

Su carrera musical comenzó en 1994, cuando conoció a un ejecutivo discográfico mientras trabajaba como auxiliar de vuelo. Obtuvo un contrato con Polygram Latino/Island Records y lanzó su primer álbum ‘On Nights Like This’. También grabó la versión en español. El material fue muy bien recibido y tuvo críticas positivas.

Con el paso de los años, fue ganando terreno en el medio musical y sus éxitos comenzaron a hacerse conocidos a nivel internacional. A lo largo de su trayectoria, hizo un total de cinco álbumes, que son:

1996: En esta noche / On Nights Like This

1997: Torre de Marfil / Wall of Smiles

2000: Cuerpo y Alma / I’m Yours

2003: Soraya

2005: El otro lado de mí

También llegó a trabajar con grandes agrupaciones como Queen y The Police. Todo apuntaba a que se convertiría en una de las artistas más influyentes de la época contemporánea. No obstante, sus sueños se vieron truncados por el cáncer de mama. Esta enfermedad le fue diagnosticada en el año 2000.

Ganó el premio Grammy Latino 2004 en la categoría ‘Mejor Álbum Cantautor’. En ese mismo año, participó en el Festival de Viña del Mar.

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¿Cómo murió Soraya?

Tras ser diagnosticada con cáncer de mama, la misma enfermedad que le quitó la vida a su madre, Soraya ingresó a tratamiento. Se sometió a quimioterapias, radioterapias, una doble mastectomía (extirpación de las mamas) y una reconstrucción mamaria.

En 2005, un año antes de su muerte, pausó su carrera para enfocarse en su tratamiento. En ese tiempo, participó en una campaña que incentivaba a las mujeres a hacerse chequeos médicos constantemente y detectar la enfermedad a tiempo. Justamente grabó la canción ‘Por ser quien soy’ como parte de este proyecto.

Pese a que la celebridad era muy disciplinada con sus procedimientos médicos, murió el 10 de mayo de 2006, a los 37 años, por la metástasis que el cáncer había hecho en su cuerpo, en un hospital de Estados Unidos. Y es que, a mediados de 2005, la afección se agravó y las quimioterapias tuvieron que ser más agresivas.

Su cuerpo fue enterrado en Nueva York, pero sus familiares no han querido revelar el lugar exacto. Unos meses antes de su muerte, escribió el libro ‘Con las cuerdas rotas’ y fundó ‘Soraya: Cuerpo y alma’.

Soraya / Mezcalent/Redes sociales

¿Qué dijo Soraya antes de morir?

Justo después de la muerte de Soraya, se publicó una carta que la misma cantante escribió en su página web. En dicho escrito, la celebridad agradece el cariño que recibió por parte de los fanáticos.

“Gracias por abrir sus corazones a mi música, sin sus oídos, mis canciones serían sólo un sueño. Mi arte ha sido siempre por ustedes y para ustedes. Espero que les permita sentir, pensar, apreciar, cuestionar, añorar y sobre todo, amar”. Soraya

Y agregó: “Mi historia física puede llegar a su fin, pero estoy segura de que la que existe en el corazón de ustedes seguirá presente por la eternidad. Confío en que mi existencia dejará huella en la vida de ustedes, beneficiando en un futuro a muchas mujeres y que la luz de mi vida iluminará la de muchas familias más”.

Finalizó diciendo que no considera “haber perdido la batalla contra el cáncer”, pues, a su considerar, su lucha “no fue en vano”, ya que pudo concientizar a la gente sobre lo peligroso de su enfermedad.

“Ahora les toca a ustedes seguir con nuestra misión. Deseo de corazón contagiarles mi amor a la vida y que seas tú un canal que lleve a mucha gente este mensaje que puede salvarles la vida. Te pido que comprendas la oportunidad que tienes ahora de prevenir un enemigo que puede acabar con tu vida. ¡No se dejen vencer! Hay mucho camino que recorrer y esta lucha vale la pena”, indicó.

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