Cantante es asesinado a plena luz del día, ¿asalto o atentado? El agresor ya habría sido identificado: FOTO

Las redes sociales vuelven a vestirse de luto. A tan solo unos días de que se cumpliera el primer aniversario luctuoso de Valeria Márquez, influencer asesinada durante una transmisión en vivo, se confirma la muerte de un famoso cantante en circunstancias relativamente similares. Se trata de Matías Corraliza Fernández, mejor conocido como Matías de Paula, de 52 años. Te contamos todo lo que se sabe.

Matías de Paula / Redes sociales

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¿Cómo murió el cantante Matías de Paula?

De acuerdo con información de medios españoles, la muerte de Matías de Paula se suscitó durante la tarde del pasado 15 de mayo, en Villanueva de la Serena en Badajoz, España. El cantante de flamenco se encontraba en la plaza Rafael Alberti cuando un individuo le disparó en varias ocasiones.

La víctima habría recibido al menos dos impactos de bala en la cabeza. Si bien los servicios de emergencia llegaron al lugar para auxiliarlo, nada se pudo hacer por él y fue declarado muerto.

“Según las primeras informaciones, el hombre fue atendido en el lugar de los hechos por los primeros equipos médicos, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida. Rápidamente llegó la policía y comenzó un operativo policial muy grande”, se informó.

En tanto que las investigaciones continúan, se ha mencionado que el agresor ya habría sido identificado. Sin embargo, no han logrado localizarlo y actualmente hay un operativo de búsqueda para detenerlo. Se dio a conocer que el criminal logró escapar de la escena en un vehículo en el que lo estaban esperando otras dos personas, quienes, aparentemente, serían sus familiares.

Por otra parte, tres personas fueron llevadas a la comisaría en calidad de testigos para interrogarlas sobre los lamentables hechos.

Asesinato de Matías de Paula / Redes sociales

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¿Por qué mataron al cantante Matías de Paula?

Hasta el momento, no hay una versión oficial sobre el móvil del asesinato de Matías de Paula. No obstante, de manera extraoficial, se ha dicho que lo ocurrido pudo haber sido planeado por la exesposa de él.

La teoría apunta a que la exmujer orquestó el crimen por despecho. No obstante, no hay nada confirmado aún. También se ha reportado que, supuestamente, el agresor sería un hombre que recientemente habría salido de prisión.

Los fans del artista se han mostrado muy conmocionados por todo esto, llenando las redes sociales de condolencias para la familia en estos momentos tan complicados. Algunos comentarios que se pueden leer en las últimas publicaciones del cantante son:

“Dios mío, Matías, qué pena”

“Lo que hacen la envidia y los celos”

“El mundo se volvió loco..... ¿Por una disputa sentimental le quitan la vida a una persona de un disparo?”

“No lo puedo creer”

“Mis condolencias a la familia”

“Espero que atrapen al culpable”

Matías de Paula / Redes sociales

¿Quién era Matías de Paula, cantante asesinado a plena luz del día?

Matías Corraliza Fernández, también conocido como Matías de Paula, era un cantante de flamenco, perteneciente a ‘os Chucarros’, una de las familias más reconocidas en dicho estilo musical.

Comenzó su carrera a los 16 años, participando en algunos shows en diversos lugares de Madrid. Con el paso del tiempo, se fue transformando en una de las figuras clave del flamenco. Su gran talento lo llevó a presentarse en países como Japón y Estados Unidos.

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