¡Karla Díaz ya quiere “pinkybabies”! Esto confesó tras su boda por la iglesia con Daniel Dayz

A poco tiempo de su boda con Daniel Dayz, Karla Díaz compartió que ella y su esposo ya comenzaron una nueva etapa en su relación y actualmente están en busca de agrandar la familia. La exintegrante de JNS habló sobre sus planes personales y reveló que ambos desean convertirse en padres, por lo que ya se encuentran buscando a los llamados “pinkybabies”.

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Karla Díaz y Daniel Dayz destapan sus planes de ser papás tras su boda por la iglesia. / Redes sociales

¿Cómo fue la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz?

La boda religiosa de Karla Díaz y Daniel Dayz se celebró en San Miguel de Allende, Guanajuato, y tuvo como sede la Parroquia de San Miguel Arcángel. La ceremonia formó parte de una celebración que se extendió durante tres días y reunió a familiares, amigos cercanos y figuras del medio artístico. Uno de los momentos más comentados fue la llegada de la cantante al templo, donde caminó hacia el altar acompañada por su hermano menor, Luis.

Las actividades comenzaron desde el primer día con una callejoneada por las calles de San Miguel de Allende, donde Karla Díaz apareció con un vestido rosa mientras convivía con los invitados que asistieron al enlace. Entre los asistentes estuvieron Regina Murguía, Daniela Magun, Ricardo Peralta y Jair Sánchez, quienes compartieron distintos momentos de la celebración en redes sociales.

El momento en que Karla Díaz llegó al altar marcó uno de los instantes centrales de la ceremonia religiosa, ya que la pareja formalizó su unión ante familiares y amigos después de cinco años de matrimonio civil. La celebración estuvo rodeada de música, reuniones privadas y distintas actividades organizadas durante el fin de semana, en el que los novios compartieron con las personas que han formado parte de su historia como pareja.

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¡Fiesta, callejoneada y famosos! Así se vivió la boda de Karla Díaz y Daniel Dayz. / Redes sociales

¿Qué dijo Karla Díaz sobre tener hijos?

Tras celebrar su boda religiosa con Daniel Dayz en San Miguel de Allende, Karla Díaz habló sobre la posibilidad de convertirse en mamá y compartió que tanto ella como su esposo esperan que esta nueva etapa en su vida también venga acompañada de la llegada de hijos. La exintegrante de JNS comentó que después de formalizar su unión ante la iglesia siente que el momento familiar que imaginaban podría estar más cerca.

En un encuentro con medios, la conductora explicó que, tras varios años de relación y después de celebrar su enlace religioso, ambos se encuentran ilusionados con la idea de agrandar la familia.

“Y yo creo que ya ahorita que ya nos casamos por la iglesia, siento que Dios dijo, ‘Ah, okay, en este momento ya se pueden embarazar’, siento que ya check. Así que bueno, pues ojalá que ya vengan pronto los ‘pinkybabies’”. Karla Díaz.

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Daniela Magun, Angie Taddei y más invitados acompañaron a Karla Díaz y Daniel Dayz en su enlace matrimonial. / Redes sociales

¿Karla Díaz y su esposo Daniel Dayz quieren adoptar?

Karla Díaz compartió que el tema de formar una familia también lo ha dialogado a profundidad con su esposo, Daniel Dayz. “He tenido esas pláticas con mi esposo. Dani es un hombre que siempre me ha apoyado, respaldado, protegido de cualquier situación y siempre hemos hablado de las cosas buenas y las cosas malas”, comentó la conductora en otra entrevista con Stop Pódcast, al referirse a la comunicación que mantienen frente a este proceso.

Sobre la posibilidad de adoptar, señaló que es una opción que han considerado dentro de las alternativas para convertirse en padres. “No quiero decir que adoptar sería una mala decisión, al contrario, qué padre poderle dar oportunidad a un niño de tener una familia, formar un hogar. Claro que sí lo hemos pensado, hemos visto todo el abanico de oportunidades”, comentó, al explicar que han explorado distintos caminos.

En línea con lo que ha compartido previamente, también dejó ver cómo imagina esa etapa en su vida, al mencionar que le gustaría formar una familia con dos hijos, un niño y una niña, mientras continúan tomando decisiones sobre el rumbo que desean seguir como pareja.

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