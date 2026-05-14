Nicole Vale revela si Angélica Vale estará en su boda: ¿Llevan una mala relación de hermanas? VIDEO

Nicole Vale reveló cómo es su relación con su hermana Angélica Vale y si la invitará a su boda con el actor Julián Huergo, ¿qué dijo la actriz? Te contamos todos los detalles.

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Nicole Vale explicó cómo convive con Angélica Vale y confesó si la actriz estará presente en su boda. / Redes sociales

¿Cómo es la relación entre Nicole y Angélica Vale?

En un encuentro con le prensa, Nicole Vale habló recientemente sobre la relación que mantiene con Angélica Vale y con el resto de sus hermanos, dejando claro que, pese a la distancia y los compromisos laborales de cada uno, el vínculo familiar continúa presente. La joven explicó que actualmente atraviesan momentos complicados por el divorcio de la hija de Angélica María con Otto Padrón y no han podido coincidir.

“Son momentos complicados, no he podido verla porque estoy de gira, pero la amo y sabe que estoy para ella siempre”, expresó Nicole Vale al referirse a su relación con Angélica Vale.

Además, aprovechó para responder a quienes han especulado sobre la cercanía entre ellos por tratarse de medios hermanos, asegurando que entre todos existe una relación sólida y constante comunicación. “Somos hermanos, mucha gente cree que porque somos medios hermanos no hay relación, pero los cinco nos amamos con locura y cada uno tiene un montón de cosas que hacer, pero intentamos siempre estar presentes porque nos amamos”, comentó.

Cabe recordar que Raúl Vale estuvo casado durante varios años con Angélica María, relación de la que nació Angélica Vale. Tiempo después, el actor formó una nueva familia y tuvo dos hijas más, Nicole y Carla, quienes son medias hermanas de Angélica Vale. A lo largo de los años, la familia ha mantenido una relación cercana pese a las distintas actividades profesionales de cada uno.

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La actriz Nicole Vale aclaró cómo es la relación con Angélica Vale y habló sobre sus planes familiares. / Redes sociales

¿Nicole Vale invitará a su boda a Angélica Vale?

Nicole Vale confirmó que Angélica Vale sí estará contemplada dentro de los planes para su boda con Julián Huergo y aseguró que desea compartir ese momento con todas sus hermanas, quiénes serán sus damas de honor. La joven habló sobre la relación que mantiene con la actriz y dejó claro que existe cercanía y apoyo entre ambas pese a las actividades profesionales que cada una desarrolla.

“Sí, por supuesto, dama, por supuesto que sí, todas mis hermanas”, expresó Nicole Vale al ser cuestionada sobre si Angélica Vale será invitada a su enlace.

Además, compartió que la actriz ha estado presente en distintos momentos de su vida y que suele acompañarla desde un lado familiar más que profesional. “Siempre me ha apoyado y me apapacha, consejos de actuación nada, consejos de hermana grande sí”, comentó al hablar sobre la convivencia y el vínculo que mantienen.

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¿Nicole Vale invitará a Angélica Vale a su boda? Esto dijo sobre su hermana. / Redes sociales

¿Quién es Nicole Vale?

Nicole Vale es una actriz mexicana nacida el 28 de marzo de 1993 en la Ciudad de México. Es hija de la actriz Arlette Pacheco y del conductor y cantante venezolano Raúl Vale. Además, es media hermana de Angélica Vale por parte de padre.

Nicole Vale inició su carrera en televisión desde joven y ha participado en distintas telenovelas y series mexicanas. Uno de sus primeros proyectos fue Rubí, donde interpretó a Natalia “Naty” Duarte López. Más adelante apareció en producciones como Por siempre mi amor, Caer en tentación y Vencer el miedo, en la que dio vida al personaje de Rebeca Rodríguez.

La actriz también ha formado parte de programas unitarios y bioseries. Entre 2008 y 2016 participó en distintos episodios de La rosa de Guadalupe y posteriormente apareció en Como dice el dicho. En 2019 interpretó a una joven Silvia Pinal en la serie Silvia Pinal, frente a ti. Más recientemente se integró a proyectos como Tal para cual y Gloria Trevi: Ellas soy yo.

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