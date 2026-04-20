Angélica Vale destapa detalles de su divorcio de Otto Padrón, ¿él se llevó a sus hijos?: “No es sano”

Angélica Vale reveló que su proceso de divorcio de Otto Padrón aún sigue en proceso, pero, ¿qué pasa con sus hijos?, ¿hay convivencia con su papá? La actriz y conductora del programa Juego de voces dio a conocer los detalles.

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Angélica Vale habló de su divorcio y sus hijos. / Instagram: @angelicavaleoriginal

¿Por qué se divorció Angélica Vale de Otto Padrón?

Angélica Vale y el empresario Otto Padrón pusieron fin a su matrimonio tras 14 años juntos, los rumores apuntaban a una presunta relación de él con una conductora de televisión, así como especulaciones sobre una posible infidelidad de la actriz con un colega. Ninguna de estas versiones fue respaldada con pruebas.

Tiempo después, una fuente consultada por la revista TVNotas señaló que la relación habría atravesado una etapa complicada. Según ese testimonio, existieron descalificaciones constantes y supuestos engaños por parte de Padrón. La misma fuente indicó que la actriz intentó recuperar la relación tras experimentar un cambio físico, aunque la dinámica entre ambos ya se encontraba desgastada.

De acuerdo con esa versión, la convivencia con la familia de la actriz tampoco habría sido sencilla. En particular, la relación con Angélica María habría sido tensa, pues la fuente afirmó que presuntamente recibió malos tratos por parte de Padrón y que incluso existieron descuidos relacionados con sus hijos.

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Angélica Vale y Otto Padrón se divorciaron luego de 14 años de matrimonio. / Foto: Redes sociales

¿Dónde viven los hijos de Ángélica Vale?

Angélica Vale viaja constantemente a la Ciudad de México por las grabaciones de la tercera temporada de Juego de voces, ante esto, relató en entrevista con Edén Dorantes que sus hijos se quedan en Los Ángeles, Estados Unidos, con su papá Otto Padrón.

La actriz y cantante destacó su matrimonio con Otto Padrón fue muy bonito, por lo que no quiere pelear ahorita para salvaguardar el y la felicidad bienestar de sus dos hijos, lo que, dijo “siempre lo tenemos como prioridad, que nuestros hijos estén bien y estén contentos”.

“Se quedan en Los Ángeles con su papi, después de tener después de tantos años juntos y después de haber tenido un matrimonio tan bonito, porque fue un matrimonio muy bonito, pues ni modo de ponernos a pelear ya ahorita a estas alturas, ¿para qué? Aparte creo que no es sano para nuestros hijos” Angélica Vale

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Angélica Vale sigue en divorcio y confiesa la situación de sus hijos. / Foto: Redes sociales

¿Cómo va el proceso de divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón?

Angélica Vale dio a conocer que su proceso de divorcio con Otto Padrón aún no termina y tiene que estar viajando entre México y Estados Unidos por trabajo, sin embargo, no reveló más detalles de su separación.

“Sigo en proceso de divorcio, pero estamos bien, mis hijos están bien, yendo y viniendo, no hay de otra”, comentó Angélica Vale.

Anteriormente para Televisa Espectáculos la actriz mencionó que se encontraba “en una etapa de mi vida, muy hermosa, estoy como muy tranquila, muy contenta conmigo. Estoy aprendiendo mucho, me estoy queriendo mucho, respetando mucho y es algo que nunca había tenido tiempo y ahora estoy haciendo. He tenido tiempo para mí y para mis hijos, que son lo más importante en mi vida, y estoy muy contenta”.

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