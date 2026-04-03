Angélica Vale reacciona en vivo al ver a Ernesto D’Alessio sin playera en Juego de Voces 2026 ¿Se enamoró? FOTO

La conductora Angélica Vale protagonizó uno de los momentos más comentados durante la reciente emisión de Juego de voces 2026, luego de reaccionar en vivo ante la aparición de Ernesto D’Alessio, quien sorprendió al público al salir al escenario con una chamarra abierta y sin playera, dejando ver su abdomen marcado.

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Angélica Vale reaparece con una imagen renovada que muchos ven como un mensaje tras su divorcio. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Angélica Vale al ver a Ernesto D’Alessio sin playera en Juego de voces?

En un video publicado por la página oficial de Las estrellas, se observa a Ernesto D’Alessio caminando hacia Angélica Vale con una chamarra abierta, ella reaccionó de inmediato con frases que reflejaban sorpresa ante la escena.

En las imágenes se observa a Ernesto D’Alessio con un atuendo compuesto por pantalón de cuero y una chamarra con estoperoles, abierta al frente, lo que permitió ver su torso. Mientras tanto, Angélica Vale permanece sentada, reaccionando con gestos y comentarios en tono cercano.

De acuerdo con lo captado en video, la conductora expresó:

“No primo, no, no hagas eso primo, mira, yo conmigo” Angélica Vale

Mientras intentaba mantener la compostura frente a cámaras. Segundos después, añadió:

“¡Ay, yo me tengo que agarrar algo porque si no, mira!” Ángpelica Vale

Mientras comía algo que tenía entre sus manos, esta acción hizo referencia al impacto que le generó ver al cantante en esa presentación.

Las imágenes muestran cómo la conductora, sentada en un banco, sostiene una bebida mientras observa a D’Alessio, quien se coloca frente a ella interactuando con actitud relajada. El momento se desarrolló en el foro del programa, rodeado de otros participantes y jueces que continuaban con la dinámica del show.

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Angélica Vale y Ernesto D’Alessio / Facebook

¿Por qué Angélica Vale les dice “primos” a Ernesto y Jorge D’Alessio?

Más allá del momento viral, Angélica Vale explicó recientemente el origen del vínculo cercano que mantiene con Ernesto D’Alessio y Jorge D’Alessio, a quienes suele llamar “primos” dentro y fuera del programa.

En entrevista con Us Weekly en Español, la conductora detalló:

“Les digo primos porque crecimos juntos. Mi mamá es madrina de Jorge de bautismo… todas las fiestas, la niñez, la adolescencia, luego ya hasta nos tocó parrandear juntos”. Angélica Vale

También explicó que la relación entre ambas familias viene de años atrás:

“Mi papá era muy amigo de su familia, mi mamá también… compartían manager, crecimos juntos. Entonces sí, somos familia”. Angélica Vale

Vale precisó que, aunque no existe un lazo sanguíneo, el vínculo es cercano:

“No son mis primos de sangre, pero sí soy prima de corazón”. Angélica Vale

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Ernesto D’Alessio / Liliana Carpio, Archivo TVNotas y redes sociales

¿Qué es Juego de voces y dónde ver el reality musical?

Juego de voces es un reality show musical de TelevisaUnivision que combina competencia, convivencia y espectáculo. El formato reúne a cantantes divididos en equipos, generalmente con vínculos familiares o generacionales, que se enfrentan en duelos de interpretación, retos escénicos y dinámicas en vivo.

La conducción corre a cargo de Angélica Vale, mientras que los participantes interactúan constantemente, lo que genera momentos espontáneos dentro del programa.

El programa se transmite semanalmente por la señal de Univision en horario estelar. También puede verse en la plataforma de streaming ViX, donde los episodios quedan disponibles bajo demanda en México y Estados Unidos, permitiendo seguir cada emisión completa después de su transmisión en televisión.

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