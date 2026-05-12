Alex Fernández y Camila Fernández, distanciados ¿Igual que con su papá? Esta fue la razón

La familia Fernández sigue en el ojo del huracán, y es que la relación entre Alex Fernández y su padre parece no ser la mejor. A esto, se suma también Camila Fernández, hermana de Alex, con quien también existió una fractura. ¿Por qué?

América Guinart, madre de Camila y Álex Fernández / IG: alexfernandez.g, @camifdzofIcial, @alexofIcial y redes sociales

¿Por qué la relación entre Alex Fernández y Alejandro Fernández, su papá, no sería la mejor?

Hace unas semanas una fuente cercana a la familia Fernández, contó a TVNotas que la relación entre Alex Fernández y su padre, Alejandro Fernández, no sería le mejor, y que incluso ‘el Potrillo’ tendría preferencia por Camila.

Con Alex se lleva muy bien cuando se ven, pero no es lo mismo que con Camila, con quien demuestra su total preferencia sobre él. Fuente a TVNotas

Según lo dicho por la fuente, todo se habría derivado por la decisión de Alex de recurrir a su abuelo Vicente Fernández, para pedirle ayuda en su incursión a la música, en lugar de a su padre.

Con quien sí no para de tener contacto ‘el Potrillo’ es con su hija Camila. La llama casi todos los días. En las entrevistas se desvive en elogios hacia ella. Es la niña de sus ojos. Fuente a TVNotas

Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente, muchos internautas ya especulaban esta situación, pues en los más recientes conciertos de Alejandro Fernández, Alex no había aparecido.

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Alejandro Fernández no estuvo presente en el emotivo momento de Camila y Alex Fernández en Juego de voces 3. / Redes sociales

¿Camila Fernández confirma distanciamiento de su hermano Alex?

Alex Fernández y Camila Fernández participaron en el programa de Juego de voces, donde enfrentaban a otros hermanos en un duelo musical.

Uno de los instantes más conmovedores de la noche fue protagonizado por ambos, quienes abrieron su corazón al hablar sobre la complicada etapa que vivieron como hermanos y cómo el programa terminó acercándolos nuevamente.

Camila confesó que una de las experiencias más especiales que vivió dentro del programa fue reencontrarse emocionalmente con su hermano:

Conectar otra vez contigo tan bonito, no lo tenía tan contemplado tampoco, dije chin.. si estábamos un poquito separados a lo mejor ser rivales nos va separar más… porque éramos de vernos cada fiesta. Camila Fernández

Semana tras semana, los ensayos, las dinámicas y las presentaciones les permitieron compartir tiempo de calidad y reencontrarse como cuando eran niños.

Alex también recordó con emoción cómo el programa les devolvió esa cercanía que habían perdido con el paso del tiempo:

“ Ahora es como ‘de vente todas las semanas’, disfrutarnos otras vez como cuando estábamos chiquitos, volver a ser niños, estar en el escenario y disfrutarnos como cuando estábamos en la casa ”, señaló Alex.

Al parecer, la lejanía entre ambos terminó reduciéndose gracias a este reciente proyecto.

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¿Quién es Camila Fernández?

Camila Fernández es una cantante mexicana de música regional y ranchera, reconocida por formar parte de la famosa dinastía Fernández, una de las familias más importantes de la música mexicana.

Uno de sus primeros grandes pasos fue el lanzamiento de sencillos como “Mío” y “Todo todo”, canciones con las que comenzó a posicionarse entre las nuevas voces femeninas del regional mexicano.

En el ámbito personal, en 2020 contrajo matrimonio con Francisco Barba y posteriormente se convirtió en madre, etapa que ha descrito como una de las más significativas de su vida.

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