Melanie Carmona se reúne con Alicia Villarreal tras distanciamiento; así reacciona Cruz, ¿está molesto?

La relación entre Alicia Villarreal y Melanie Carmona se encuentra en el ojo del huracán desde que la cantante confirmó su relación con Cibad Hernández pocos meses después de haber denunciado a Cruz por violencia doméstica.

Melenie Carmona expresó en ese entonces sentirse molesta con su mamá por haber hecho público su romance tan rápidamente, por lo que en redes se comenzó a notar un distanciamiento familiar.

Pese a las declaraciones sobre su mamá, Melanie Carmona siguió conviviendo con Cruz, expareja de su mamá y con quien creció, pues aunque no es su papá biológico, fueron muy cercanos.

Melenie Carmona podría volver a reconciliarse con su mamá / Redes sociales

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¿Melenie Carmona y Alicia Villarreal siguen peleadas?

Desde que se dio a conocer el enojo de Melanie Carmona, se creía que la relación familiar no estaba bien; sin embargo, con motivo de la celebración por el Día de las Madres, sorprendió ver una publicación en la que la cantante aparece con sus hijos.

Pese a la relación familiar, los medios cuestionaron a Cruz sobre el momento, pues actualmente enfrenta una batalla legal con la intérprete de “Te aprovechas”, la cual parece no llegar a su fin a más de un año que inició.

Cabe recordar que desde que la polémica entre Alicia Villarreal y su hija comenzó, la joven manifestó su deseo de mantenerse lejos del escándalo público, por lo que en muy pocas ocasiones comparte los momentos que pasa con su familia.

Cruz Martínez no está en contra de que Alicia Villarreal y Melenie Carmona tengan una buena relación. / Foto: Especial

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¿Cruz se molestó con Melanie Carmona por pasar el 10 de mayo con Alicia Villarreal?

En un reciente encuentro con la prensa, el productor negó estar enojado con sus hijos por celebrar a su mamá el 10 de mayo; al contrario, aseguró que es una de las personas que más los motiva a tener una buena relación.

“Ellos son las únicas personas que pueden darle amor, cariño, respeto y abrazos sin ningún interés. Por eso les pedí que pasaran tiempo con ella en una fecha tan especial.” Cruz

Debido a que el productor musical comparte dos hijos menores con la intérprete de regional mexicano, señaló que su relación marcha bien pese a que su carrera lo obliga a estar fuera de casa: “Ellos están aprendiendo lo que es esta carrera y lo están disfrutando mucho”.

Melenie Carmona y Cruz Martínez tienen una buena relación, y el productor la apoya que se fortalezca. / Redes sociales

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¿Quiénes son los hijos que Cruz Martínez tiene con Alicia Villarreal?

Durante su matrimonio, Alicia Villarreal y Cruz Martínez tuvieron dos hijos.

Asimismo, Melanie Carmona es fruto de la relación entre la cantante y Arturo Carmona. Sin embargo, siempre fue muy cercana a Cruz.

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