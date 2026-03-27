Cruz N explota vs. Alicia Villarreal tras incumplir medidas cautelares; ¡la acusa de “usar su ventaja de mujer”!

El caso legal de Alicia Villarreal y Cruz N da un nuevo giro. Hace algunas horas, se filtró un documento en el que se solicita prisión preventiva contra el productor musical tras incumplir las medidas cautelares dictadas por la Fiscalía de Nuevo León.

Tras esto, Cruz rompe el silencio y no solo insiste en que la denuncia “aún no procede”, sino que también arremete contra la exvocalista de ‘Límite’ y la acusa de “usar su ventaja de mujer” para perjudicarlo. Esto es todo lo que dijo.

Alicia Villarreal / Redes sociales

Mira: Arturo Carmona explota; se lanza contra quienes lo llaman “mantenido” por su relación con Alicia Villarreal

¿Por qué se volvió a solicitar prisión preventiva para Cruz N, exesposo de Alicia Villarreal?

Como se sabe, Alicia Villarreal demandó a su exesposo, Cruz N, en 2025, por violencia intrafamiliar, robo e intento de feminicidio. La Fiscalía de Nuevo León desestimó los dos últimos cargos.

El también cantante ha podido seguir el proceso en libertad luego de que un juez dictaminara una serie de medidas cautelares, incluyendo la obligación de ir a firmar cada cierto tiempo ante la autoridad.

En el documento expuesto hace algunas horas, se menciona que Cruz no asistió a la cita del pasado 15 de marzo. Debido a ello, se programó una audiencia para el 14 de abril para “la modificación o revisión de la medida cautelar impuesta”, lo que podría derivar en prisión preventiva para el músico.

Esta no es la primera vez que pasa algo similar. A mediados del año pasado, el ex de Villarreal no acudió a los tribunales, por lo que se le consideró “prófugo de la justicia” y se puso sobre la mesa la posibilidad de que siguiera el proceso en la cárcel. Sus abogados defensores frenaron esto y él mismo explicó después que no pudo presentarse por motivos de salud.

Cruz N / Redes sociales

Lee: Joanna Vega-Biestro acusa al novio de Alicia Villarreal de “sumarle problemas” a la cantante, VIDEO

¿Alicia Villarreal miente sobre la denuncia contra Cruz ‘N’? Esto dijo el productor

En entrevista para ‘Ventaneando’, Cruz ‘N’ dijo que, al igual que en 2025, no pudo asistir a la cita del 15 de marzo por motivos médicos. No especificó de qué tipo, pero dejó ver que había sido algo serio.

“El año pasado, otra vez, o sea, fue por una causa de fuerza mayor. Si tú estás enferma o te pasó algo de salud. Recuerdan que, desde el principio, antes de que me acusaran, estaba todo a nivel mediático las cosas y yo, la verdad, siempre he tratado de presentarme antes”, indicó.

Sobre la acusación que hizo Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal, sobre su presunto consumo de sustancias, el productor lo negó todo y hasta se burló del especialista: “Eso muestra lo perdido que está ese licenciado en el caso porque, si realmente checa en el expediente, se da cuenta de que todo eso existe desde el año pasado”, indicó.

Para finalizar, sostuvo que la denuncia en su contra no procede y acusó a la madre de sus hijos de “perjudicarlo” con su “ventaja de mujer”.

“Imáginate nada más una persona que hace una señal, pero los cargos no pegan, ¿eso qué te dice? Que no se trata de apoyar a la mujer, no se trata de absolutamente nada de eso. Igualmente, es mujer y está usando su ventaja. Yo solo estoy defendiendo mi inocencia. Tristemente, yo creo que las cosas se salieron de control y pues los resultados están allí”. Cruz N

Abogado de Alicia Villarreal dice tener pruebas contra Cruz N

Tras presentar el testimonio de Cruz N, el programa mostró las declaraciones de Gerardo Rincón, abogado de Alicia Villarreal. El licenciado mencionó que se pedirá que se vuelvan a incluir los delitos de intento de feminicidio y robo en la denuncia contra el productor musical.

Rincón sostiene que la Fiscalía de Nuevo León cometió un error al desestimarlos, ya que, presuntamente, existieron las pruebas suficientes que demuestran el supuesto maltrato y hasta supuesto “secuestro” que vivió su clienta en su momento.

“La Fiscalía, indebidamente, quitó los cargos de feminicidio en tentativa y robo. Los documentos, las pruebas allí están. Debieron solicitar ellos mismos las investigaciones de la prueba psiquiátrica y la prueba toxicológica que no hizo. Tengo pruebas, tengo testigos… Alicia estuvo golpeada, es más, Alicia comenta que la golpeaba en lugares que no se veían y la dejaba en un lugar encerrado hasta que perdía el conocimiento. Vamos a solicitar la prisión preventiva”, indicó.

Te recomendamos: Reportan que Alicia Villarreal sufriría un embargo de propiedades: ¡La cantante enfrenta otro pleito legal!