Arturo Carmona explota; se lanza contra quienes lo llaman “mantenido” por su relación con Alicia Villarreal

Arturo Carmona respondió a los señalamientos que han surgido en torno a su relación pasada con Alicia Villarreal, luego de que algunas personas lo calificaran como “mantenido”, ¿qué dijo el actor sobre la madre de su hija Melenie Carmona? Te contamos todos los detalles.

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Arturo Carmona explotó contra quiénes le dicen que era un “mantenido”. / Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Arturo Carmona y Alicia Villarreal?

La relación entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona comenzó a finales de la década de 1990 y se formalizó con su matrimonio en 1998. Un año después, en 1999, nació su hija Melenie Carmona, en una etapa en la que ambos compartían su vida personal y profesional.

En 2001, la pareja anunció su separación. Aunque en ese momento no detallaron públicamente las razones, con el paso del tiempo ambos han mencionado que la etapa en la que se encontraban influyó en la relación, ya que contrajeron matrimonio a una edad temprana. De acuerdo con lo que han compartido, este contexto fue un elemento que marcó su dinámica como pareja.

El propio Arturo Carmona ha señalado que no hubo infidelidad como motivo de la ruptura. Por su parte, Alicia Villarreal ha mencionado que el proceso tras la separación fue complejo. A pesar de ello, durante años mantuvieron comunicación y una relación cordial, enfocada también en su papel como padres.

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Arturo Carmona y Alicia Villarreal tuvieron una relación a finales de la década de los 90. / Redes sociales

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre acusaciones de que era un “mantenido”?

Arturo Carmona habló sobre los comentarios que ha recibido a lo largo de los años en torno a su relación con Alicia Villarreal, en particular aquellos en los que se le ha señalado como “mantenido”. El actor explicó que este tipo de percepciones surgen en un contexto donde, según sus palabras:

“Estamos en un país donde el hombre cuando gana menos que la mujer, lo hacen automáticamente mantenido y no es así”. Arturo Carmona

Durante su declaración, detalló que en su caso ambos aportaban desde sus posibilidades: “el hombre aporta lo que le toca y lo que puede y si la mujer gana más, qué bueno, eso no lo hace un mantenido”. También recordó que, en su momento, él contaba con ingresos como futbolista, mientras que la carrera de la cantante tuvo un crecimiento que la llevó a tener mayores alcances públicos y económicos.

Carmona señaló que esa diferencia no significaba que dependiera económicamente de su entonces pareja: “no es que me haya estado manteniendo”. Asimismo, compartió que este señalamiento lo ha acompañado durante años, aunque con el tiempo dejó de afectarle.

“Yo estaba ganando muy bien como futbolista, a ella de pronto le vino la fama, le fue bastante bien y trabajó muy duro para ello, sobrepasó muchas cosas públicas y económicas hacia mi persona, pero no es que me haya estado manteniendo. No te hace ser un mantenido ser una persona que gane menos que tu pareja, pero así me gane ese adjetivo durante muchos años que todavía me lo cuelgan, no me afecta y no me molesta, al principio sí me dolió” Arturo Carmona

Al momento, Alicia Villrreal no ha respondido a las contundentes declaraciones de su ex, Arturo Carmona.

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Arturo Carmona explica por qué rechaza que lo llamen “mantenido” tras su relación con Alicia Villarreal. / Redes sociales

¿Quién es Arturo Carmona?

Arturo Carmona es un actor y presentador de televisión nacido el 9 de julio de 1976 en Monterrey, Nuevo León. Antes de incursionar en el medio artístico, comenzó su trayectoria como futbolista en equipos locales de su ciudad natal, para posteriormente integrarse a proyectos en televisión, primero en programas deportivos y más adelante como conductor.

Sus primeros pasos en la actuación se dieron en el teatro, hasta llegar a la televisión con participaciones en telenovelas. Debutó en Duelo de pasiones y obtuvo mayor proyección con La verdad oculta en 2006. Posteriormente formó parte de producciones como Destilando amor, Muchachitas como tú y Cuidado con el ángel, donde interpretó su primer papel antagónico. También participó en Mar de amor, ampliando su presencia en la pantalla chica.

A lo largo de su carrera ha combinado la actuación con su participación en realities como Big brother VIP y La casa de los famosos. También ha intervenido en telenovelas como Triunfo del amor, Rafaela, Corona de lágrimas, La tempestad y La vecina, entre otras. En años recientes, ha mantenido su actividad en televisión, incluyendo su participación en Corona de lágrimas 2, además de explorar otros ámbitos fuera de la actuación.

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