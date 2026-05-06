Édgar Vivar enciende las alarmas y ¡será operado de emergencia! Revelan qué le pasó al actor

Édgar Vivar, conocido por sus personajes de ‘Ñoño’ y ‘el Señor Barriga’ en El chavo del 8, se someterá a una cirugía de emergencia tras los rumores falsos de que murió, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles sobre su estado de salud.

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Édgar Vivar rompe el silencio sobre su salud y confirma operación de emergencia. / Redes sociales

¿De dónde surgieron los rumores FALSOS de la muerte de Édgar Vivar?

En redes sociales circuló una noticia falsa sobre la supuesta muerte de Édgar Vivar, información que rápidamente fue compartida por distintos usuarios sin que existiera una fuente oficial que la confirmara. La publicación generó confusión entre seguidores del actor, quienes incluso comenzaron a enviar mensajes de despedida antes de que se aclarara que todo se trataba únicamente de un rumor falso difundido en plataformas digitales.

El propio Édgar Vivar habló sobre el tema y explicó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de especulaciones relacionadas con su fallecimiento. Durante una entrevista televisiva, comentó con ironía que constantemente lo “dan por muerto” y recordó que el año pasado ocurrió una situación similar. El actor dejó claro que la información difundida no corresponde a su estado de salud y señaló que este tipo de noticias falsas suelen provocar alarma innecesaria entre el público.

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Édgar Vivar causa inquietud tras hablar de operación de emergencia; ¿qué tiene? / Redes sociales

¿Qué problema de salud tiene Édgar Vivar?

Durante una entrevista con medios, Édgar Vivar comentó que le realizarán una cirugía de emergencia por problemas en la columna. Sin embargo, la recuperación tardará seis meses.

“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”. Édgar Vivar.

No obstante, mencionó que su situación médica complica la situación, pues tiene cinco stents colocados en las arterias coronarias del corazón, procedimiento médico que se realiza para mantener abiertos los vasos sanguíneos y permitir el adecuado flujo de sangre hacia el músculo cardíaco. Los stents son pequeñas mallas metálicas que se colocan mediante una angioplastia cuando existe una obstrucción derivada de la acumulación de placa en las arterias, situación que puede provocar complicaciones cardíacas como angina de pecho o infartos.

“Tengo una condición que hace que sea un poco difícil la intervención quirúrgica, tengo cinco stent en las coronarias, con terapia física puedes sobrellevarlo, pero irremediablemente tiene que ser quirúrgico el tratamiento”, detalló el actor de Vecinos.

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Édgar Vivar también habló de un reencuentro con sus excompañeros de El Chavo del 8. / Redes sociales

¿Édgar Vivar planea reencuentro con el reparto de El chavo del 8?

Édgar Vivar comentó que recientemente se reencontró con María Antonieta de las Nieves, conocida como ‘la Chilindrina’, y hablaron del paso de los años.

“Me dio mucho gusto verla porque hace un año coincidimos en Lima y había estado muy malita, tuvo un problema que afortunadamente parece que ya lo superó”, dijo el actor.

Respecto a un posible reencuentro del elenco de El chavo del 8, el actor mencionó que eso depende de sus excompañeros, Florinda Meza, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, pues él no tiene ningún inconveniente con que se realice una reunión.

“El reloj no se detiene, estoy totalmente consciente de eso, es una decisión de cada uno, yo no tengo ningún problema y me encantaría, si no hacerlo público, reunirnos nosotros. Yo me he reunido con Carlos, hemos coincidido trabajando en Brasil varias veces; con María Antonieta igual, con Florinda, menos, sé que vive en Cancún , estamos en contacto y nos escribimos poco, por mí no queda, por más que yo lo promueva y todo, no puedo abogar, querer es poder”. Édgar Vivar.

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