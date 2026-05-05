Eleazar Gómez sin chamba y viviendo la vida loca en la fiesta: ¡Se le acabó la racha de La granja VIP!, aseguran

Eleazar Gómez se ganó el cariño del público en La granja VIP, donde quedó en segundo lugar, pese a las polémicas que enfrentó tiempo atrás por ejercer violencia doméstica contra su exnovia Tefi Valenzuela. Tras su salida del reality show, comenzaban a sonar las oportunidades laborales que, según dicen, parece que se quedaron en el aire porque el actor habría preferido la vida de excesos y estaría sin dinero, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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¡De mal en peor! Eleazar Gómez sin proyectos y con rumores de quedarse sin un peso. / IG: @eleazargomez333

¿Qué hizo Eleazar Gómez para que lo metieran a la cárcel?

El 6 de noviembre de 2020, Eleazar Gómez fue detenido y acusado de violencia doméstica contra su exnovia Tefi Valenzuela, hecho que marcó un punto en su trayectoria profesional. Tras su arresto, su agencia de talentos dio por terminada su relación laboral, mientras que su participación en la telenovela La mexicana y el güero fue modificada y su personaje quedó a cargo del actor Ferdinando Valencia.

El actor recuperó su libertad el 26 de marzo de 2021, luego de declararse culpable de los cargos en su contra. Como parte de la resolución legal, se le impuso una multa de 420 mil pesos y un periodo de libertad condicional de tres años.

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¡Al límite! Eleazar Gómez sin empleo y con versiones de problemas económicos. / Redes sociales

¿Por qué Eleazar Gómez participó en La granja VIP?

Una fuente contó a TVNotas que Eleazar Gómez aceptó participar en La granja VIP “porque le pagaron muy bien. Su objetivo era que vinieran proyectos importantes, como le habían dicho” y posteriormente surgieron nuevas propuestas dentro de la misma televisora.

Aceptó estar en La granja porque le pagaron muy bien. Su objetivo era que vinieran proyectos importantes, como le habían dicho, pero eso no fue todo, ya que lo quisieron poner a prueba en Venga la alegría, para darle Al extremo. Fuente a TVNotas.

Por otra parte, una persona de producción de Venga la alegría relató que Eleazar Gómez no quiso entrar a Venga la alegría porque “las dinámicas del programa no le gustan… no quiere ser el payasito de la tele”, comentó, a la par que señaló que una de las situaciones que generó molestia fue un encuentro con un reportero del mismo espacio que le preguntó sobre el sobrenombre que le pusieron “Golpeazar”, lo que provocó la molestia de su mánager, David Corona, “quien se quejó” por este comentario.

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Eleazar Gómez sin trabajo: reportan que enfrenta problemas económicos. / Instagram:@eleazargomez333

¿Eleazar Gómez se la pasa de fiesta en fiesta tras La granja VIP?

De acuerdo con la cuenta de X, antes Twitter, de doña Carmelita, tras su salida de La granja VIP, el cantante y actor Eleazar Gómez presuntamente se la pasa de fiesta y hasta, según, está en quiebra, pues prefiere disfrutar de los placeres de la vida loca que ponerse a trabajar, lo que ya habría dejado su cuenta en números rojos.

“En la fiesta y en la quiebra. El que regresó a vivir la vida loca es el actor de 39 años, Eleazar Gómez, y es que simplemente no quiere trabajar ni aceptar proyectos por andar metido en fiestas y excesos allá en Guadalajara donde vive actualmente”. Doña Carmelita.

Además, reveló que el actor de Atrévete a soñar y Rebelde supuestamente ya se gastó todo el dinero que ganó en La granja VIP y hasta tuvo que vender la moto que le dieron para contar con un ingreso monetario.

“Ya se gastó todo el dinero qué ganó en La granja VIP, y hasta la moto que también ganó ya tuvo que mal venderla para poder tener algo de dinero. Y es que, a pesar de que ha tenido ofrecimientos, el hombre no quiere trabajar y ha dejado de ayudar a su madre que está delicada de salud”, señaló doña Carmelita.

Hasta el momento, Eleazar Gómez no ha reaccionado a estas polémicas declaraciones sobre su supuesta situación económica y las ofertas de trabajo que al parecer rechazó. Por ello, todo guarda la calidad de rumor de redes.

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