Nieto no reconocido de Resortes revela parte oscura del comediante, ¡él trabaja en la calle!

Durante su juventud, el comediante Adalberto Martínez ‘Resortes’, tuvo un hijo fuera del matrimonio llamado Tirzo Marín, y nunca quiso reconocerlo. Tirzo procreó a ‘Pollis’, de 30 años, quien actualmente se gana la vida vendiendo café, té, tortas y pan dulce en un triciclo.

El joven asegura que no quiere aprovecharse del nombre y fama de su abuelo, sino abrirse camino por mérito propio y, si es dentro del medio artístico, mejor:

“No queremos problemas, seguiremos trabajando hasta que Dios quiera. Si se nos da un trabajito en alguna televisora, lo aceptamos. No queremos colgarnos de la fama. Venimos desde abajo y seguiremos caminando”. Pollis

¿Por qué el nieto de Resortes nunca conoció al comediante y cómo fue la historia de abandono?

‘Pollis’ no conoció a ‘Resortes’, aunque le habría encantado haber tenido la oportunidad. Aprovechó para contarnos la historia familiar: “Mi papá fue un hijo ilegítimo. Mi abuela Mayte (Q.E.P.D) trabajaba en Tepito y ahí conoció a mi abuelo. Tuvieron una relación de 2 años hasta que quedó embarazada. Cuando se lo contó, dejaron de tener comunicación. Él no quiso hacerse cargo. Se desentendió. Cuando mi papá nació, mi abuela se fue con él a Veracruz, y allá hizo su vida. Trató de buscar a mi abuelo, porque sabía dónde vivía y quiénes eran sus amigos, pero él jamás la aceptó y le decía que no tenía nada de qué hablar con ella. Años después, mi papá quiso buscar a su padre, pero mi abuela no lo dejó”.

‘Pollis’ dice que no le guarda rencor a su abuelito por no buscarlos ni darles su lugar como familia. “Venimos de familia comerciantes. Como dice mi papá, la culpa no la tenemos nosotros, la culpa la tiene tanto la mamá como el papá. Mi papá nunca le reclamó a mi abuela”.

“A mí me contactó una prima que vive en Guadalajara. Hablamos por teléfono y me dijo que iban a venir para conocerme, pero no se ha dado. Me gustaría convivir con ella y con la familia. Con la hija de mi abuelo (Regina Martínez) no tenemos ninguna comunicación”. Pollis

Mira: Héctor Suárez Gomís vive angustia por amenaza de bomba en avión: ¡Caos en aeropuerto!

¿El nieto del comediante Resortes sueña con ser comediante pese a las dificultades?

El nieto del cómico asegura que tiene talento, aunque piensa que ya es tarde para estudiar actuación. “Me gustaría ser comediante. Me encantaría que me inviten a hacer algo. Mis papás nos dieron estudios, pero yo me quedé en el primer semestre de prepa. No supe aprovecharlo. En ese entonces conocí a la mamá de mi hijo y quedó embarazada. Estuvimos juntos hasta la pandemia y nos separamos. Ella tiene a mi hijo y en ocasiones me deja verlo. Me demandó, porque según no le daba una pensión”.

Al preguntarle si ha tenido algún contacto con comediantes para que lo ayuden a alcanzar una oportunidad, comentó: “Con el ‘Indio Brayan’ he tenido convivencia. Incluso me invitó a su pódcast y a un show en Veracruz, pero no creo poder ir”.

Mira: Actor de la telenovela ‘Para volver a amar’ tronó con su hombre y ¿ahora liga en Internet?

¿El parecido del nieto de Resortes con el comediante le abre la puerta a una oportunidad en televisión y redes sociales?

Le encantaría que algún productor se fije en él y le dé una oportunidad, pues considera que tiene talento. Incluso en sus redes comparte videos chistosos.

“Desde 2022 subo historias de aquí de mi trabajo. Me han invitado a Hoy para llevarles café y pan, y a convivir con ellos. Estamos abiertos a todo lo que nos inviten”. Nieto de Resortes

La gente se impresiona por el parecido que tiene con ‘Resortes’. “De mis hermanos, yo soy quien más se parece a él. Muchos no lo sabían (que es su abuelo), hasta que me vieron en los medios, y me reclamaron porque no les había dicho, pero la verdad es que me da pena. Vecinos de la colonia me dicen que les diga como decía mi abuelito: ‘¡Ay, mamachita!’”.

Finalmente, ‘Pollis’ nos platicó cómo se gana la vida: “Mis papás me enseñaron a trabajar desde los 8 años. Yo aquí llegué a los 16 (CDMX). Ya tengo 12 años trabajando en este puesto. Lo inicié con el apoyo de mi hermano. Después, él se fue a EU y yo me quedé con el negocio. Vivo en la Nápoles, donde rento unos cuartos”.

Mira: ¡Adiós a la TV! Actor mexicano de Vecinos anunció que se retirará de la actuación: ¿Por terrible enfermedad?

¿Quién fue Adalberto Martínez ‘Resortes’, el legendario comediante del cine de oro mexicano?

Adalberto Martínez ‘Resortes’ fue un actor y comediante que comenzó a trabajar en las carpas y después en teatro. Participó en alrededor de 100 películas, entre las que destacan:



El nieto del zorro

Al son del mambo

El beisbolista fenómeno

Baile mi rey

Me gustan todas

¡Viva la juventud!

Manos arriba

La niña de la mochila azul

Mamá soy Paquito y

Viva la risa.

En televisión estuvo en las telenovelas Destino, La gloria, Al final del arcoíris, El abuelo y yo y Gotita de amor. También participó en programas de comedia.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.