Héctor Suárez Gomís vive angustia por amenaza de bomba en avión: ¡Caos en aeropuerto!

Héctor Suárez Gomís vivió momentos de terror, luego de que se activó el protocolo por amenaza de bomba en un vuelo que tomaría desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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Amenaza de bomba en avión donde viajaría Héctor Suárez Gomís provoca alarma. / Redes sociales

¿Qué pasó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?

El sábado 2 de mayo hubo una presunta amenaza de bomba en un avión de la aerolínea Viva Aerobus que llegó a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional Ciudad de México desde Cancún, Quintana Roo, y tenía como destino Mérida, Yucatán.

“Se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la Terminal 1", señaló el AICM a través de un comunicado.

Ante esto, el personal de seguridad del aeropuerto en conjunto con diferentes instancias llevó a cabo la revisión del aeronave y del equipaje conforme a los protocolos correspondientes y no se encontraron indicios de presencia de algún artefacto explosivo.

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Mensaje del Aeropuerto de la CDMX. / Redes sociales

¿Qué dijo Héctor Suárez Gomís de la presunta amenaza de bomba?

El conductor Héctor Suárez Gomís dio a conocer que iba a viajar en el vuelo que presentó una supuesta amenaza de bomba, el cual saldría a las 14:30 horas desde la Ciudad de México y llegaría a las 16:20 horas a Mérida.

El actor comentó que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) ingresaron al avión y avisaron que el vuelo se retrasaría alrededor de una hora y media mientras se llevaban a cabo las revisiones necesarias para evitar que la situación tuviera un final trágico.

“Yo iba a abordar en ese vuelo en el que tuvieron que activar el protocolo por amenaza de bomba... Justo antes de abordar, varios elementos de la Marina entraron al avión y se nos avisó que el vuelo se iba a retrasar 90 minutos”, dijo Héctor Suárez Gomís a través de sus redes sociales oficiales.

Además, Suárez Gomís agregó que “aparecieron más elementos de la Marina, pero ahora con perros y a través de las ventanas, se podían ver a más elementos de la Marina armados custodiando el avión mientras personal de Seguridad Pública revisaba las maletas que se habían documentado”.

Finalmente, el actor de 100 días para enamorarnos tomó una decisión para su mayor tranquilidad: “No viajar... ¡Qué bendición que finalmente no hayan encontrado ningún explosivo!”.

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Presunta amenaza de bomba en el Aeropuerto de la CDMX. / Redes sociales

Héctor Suárez Gomís publica VIDEO de momentos de pánico en el aeropuerto

Héctor Suárez compartió a través de sus redes sociales un video desde el interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La grabación muestra la activación de un protocolo de seguridad en la zona de pistas, relacionado con un vuelo de Viva Aerobus.

Se observa, desde una ventana del aeropuerto, la pista del AICM, donde un avión de Viva Aerobus se encuentra detenido sobre el asfalto. Alrededor de la aeronave hay grupos de personas sobre la pista. También se distingue personal con chalecos de seguridad y elementos con uniforme táctico desplegados en la zona.

También se muestra la presencia de pasajeros y personal de seguridad en la pista mientras el avión permanece detenido en la terminal 1 del aeropuerto.

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