Héctor Suárez Gomís narra experiencia cercana a la muerte tras fallo en corazón: “Vienen por mí’

Héctor Suárez Gomís abrió su corazón en el programa La caminera, donde compartió un episodio estremecedor de su vida: una experiencia cercana a la muerte que vivió tras sufrir una fibrilación auricular, una condición cardíaca grave que lo llevó al borde del colapso.

Durante la entrevista con Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay, el actor relató que su corazón alcanzó los 221 latidos por minuto, un ritmo que dejó de ser latido para convertirse en una vibración. “Cuando va tan rápido, ya no late, vibra. Entonces, como no está latiendo, no te oxigena bien la sangre al cerebro… Se salvan 5 de cada 100”, explicó con total claridad.

El episodio ocurrió en una pequeña sala de urgencias. En ese lugar, mientras el personal médico intentaba estabilizarlo, Suárez Gomís sintió cómo se desprendía de su cuerpo físico. “Me desprendí de mi cuerpo”, aseguró, dejando claro que ese momento marcó un antes y un después en su vida.

¿Cómo fue la experiencia cercana a la muerte que vivió Héctor Suárez Gomís?

Lo que vino después parece sacado de una película o de un testimonio espiritual. Según relató el actor, tras separarse de su cuerpo, accedió a lo que llamó “un halo de luz” que le transmitió una paz total. Luego, avanzó hacia lo que describió como “la frontera”, un punto previo a entrar en el clásico túnel del que muchas personas hablan al vivir una experiencia cercana a la muerte.

“Cuando volteé para abajo vi trillones de luces unidas y mi conciencia entendió que eran los seres vivos del planeta. Entro al túnel, más paz que en el halo de luz, y había una luz a kilómetros que me cegaba muy fuerte”, narró con total serenidad.

El actor explicó que en ese lugar ya no tenía cuerpo, manos ni pies, pero su conciencia seguía intacta. Y fue precisamente esa conciencia la que lo ancló de nuevo a la vida. “La muerte no existe, tu conciencia sigue existiendo”, reflexionó, tras darse cuenta de que tenía una hija y no podía dejarla sola.

En ese momento, Suárez Gomís decidió dar la vuelta y regresar. “Volví a pasar por la frontera y volví a ver las luces. Me quedó más claro que todos los seres vivos estamos conectados entre todos”, explicó sobre su regreso al plano físico.

¿Quién era el anciano que vio Héctor Suárez Gomís al despertar de su experiencia cercana a la muerte?

Al volver a su cuerpo, el actor recuerda una sensación extraña, como si se lanzara en clavado de vuelta a su ser. “Cuando entro en mí, siento un choque eléctrico y abro los ojos”, comentó. Fue entonces cuando notó que había siete personas en la sala, pero una figura en particular lo marcó profundamente: un hombre mayor, calvo, de estatura baja y con ojos azules intensos que le transmitieron la misma paz que el túnel y el halo de luz.

“El señor no abrió la boca, pero se comunicó conmigo”, dijo. En su mente, Gomís creyó que había “roto una ley universal y vienen por mí, pero la figura le respondió mentalmente:

“Tranquilo, no venimos por ti, estamos aquí para cuidar a todos. Tu experiencia como Héctor todavía no termina”. Héctor Suárez Gomís

Ese misterioso personaje colocó su mano sobre los ojos de Héctor, quien inmediatamente sintió un ardor profundo: “Me acababan de inyectar potasio en la vena”, explicó.

¿Qué dijo Héctor Suárez padre sobre esta experiencia?

Uno de los momentos más emotivos del relato vino cuando Héctor Suárez Gomís recordó cómo su padre, el legendario actor Héctor Suárez, reaccionó al escuchar su testimonio. En vez de dudar o restarle valor, su padre le creyó completamente y, de hecho, lo sorprendió con una revelación.

“Le cuento a mi papá esto que les acabo de contar, y cuando llego a la descripción del hombre de los ojos azules, mi papá termina de describírmelo”, dijo conmovido. Su padre le recordó que cuando él era pequeño y enfermó, también apareció un anciano similar a su lado.

Este detalle, lejos de parecer una coincidencia, reforzó en Héctor Suárez Gomís la certeza de que esa presencia no fue producto de su imaginación, sino una constante espiritual que ha acompañado a su familia en momentos críticos.