Héctor Suárez Gomís revela que fue diagnosticado con un síndrome ¿qué le pasa?

El actor Héctor Suárez Gomís, hijo del fallecido actor y comediante Héctor Suárez, sorprendió al público al revelar que fue diagnosticado con síndrome de Asperger en una reciente entrevista para el programa Despierta América.

Durante la conversación, Suárez Gomís compartió detalles sobre cómo ha vivido con esta condición, la cual se encuentra dentro del espectro autista.

En su reveladora charla, el actor mencionó que su diagnóstico llegó en un momento tardío de su vida, a los 38 años, en noviembre de 2005.

Reflexionó sobre el impacto que este descubrimiento tuvo en su vida y cómo hubiera deseado recibir el diagnóstico mucho antes.

Héctor Suárez Gomís

“Es una condición Asperger. Dentro del espectro autista tiene muchas cosas en común. Esto me lo diagnosticaron en noviembre del 2005, estaba a punto de cumplir 38. Me hubiera encantado que me lo diagnosticaran mucho más niño, porque eso me hubiera servido y me hubiera ayudado en muchas etapas de mi vida”.