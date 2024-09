Rocío Sánchez Azuara quiere enfrentar a Adrián Marcelo “para ponerlo en su lugar”

La conductora Rocío Sánchez Azuara es reconocida por defender a las mujeres y su interés en causas sociales, ya que sus programas televisivos se han enfocado en ayudar a las personas a salir de sus problemas o situaciones de malos tratos y más.

Es por eso que ahora que Adrián Marcelo abandonó el reality siendo tachado de misógino por el público que ve ‘La casa de los famosos México’, la prensa cuestionó a Rocío al respecto para saber su opinión.

Mira: La rosa de Guadalupe se inspira en Ángela Aguilar y Christian Nodal para el capítulo: ‘Fan de su relación’

Rocío Sánchez Azuara no se queda callada ante la polémica / Instagram

Rocío Sánchez Azuara reprueba comportamiento de Adrián Marcelo en LCDLFMX

La reina del rating en TV Azteca indicó que no ha visto el reality, pero dijo que reprobaba cualquier comportamiento misógino: “No la veo. No porque no me genere ninguna curiosidad, sino porque no tengo tiempo. Sin embargo, si se dio un tema de misoginia pues tache porque yo no solamente soy defensora de los derechos de la mujer, sino de los derechos humanos”, comentó.

Y continuó: “Creo que todos debemos ser respetados por igual y que ya basta de estarnos poniendo etiquetas innecesarias la verdad, irrespetuosas y ese tipo de situaciones suceden porque yo supongo que existe bastante ignorancia en quien pudiera haber atacado a una mujer. ¡Tache!”.

Checa: LCDLFMX: ¿Fin de team Mar? Gala le reclama a Briggitte por haber “llorado” tras la salida de Adrián Marcelo

La conductora también habló acerca “del interés” que mostró Ricardo Salinas Pliego en Adrián Marcelo para unirse a TV Azteca tras el revuelo causado por su salida del reality de Televisa: “No estaría padre, pero al final del día es su empresa. Son sus decisiones y es su lana, él sabe a quién contrata y a quién no”, señaló.

Por último, la conductora se había negado a recibir a Adrián Marcelo, pero corrigió y dijo que sí le gustaría verlo para encararlo y ponerlo en su lugar: “Claro que no (lo quiero recibir) y luego menos después de lo que me dijiste o bueno, sí, para ponerlo en su lugar y para hacerle preguntas inteligentes a ver si me las responde”, concluyó.

Puedes ver: Ex de Cazzu vive tragedia: pierde a su bebé y casi a su prometida, una famosa cantante