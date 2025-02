Héctor Suárez Gomís habla sobre las consecuencias de vivir con Asperger: “Necesito espacio o no funciono”

Héctor Suárez Gomís, conocido por su transparencia con fans y colegas, reveló en una entrevista con TVNotas en diciembre pasado que fue diagnosticado con síndrome de Asperger a los 37 años, lo que influyó en su preferencia por la soltería, pues no podía entablar una relación estable y duradera.

“Soy muy feliz así, solo. A lo mejor algún día llegará alguien que sí me entienda y que esté consciente de que tengo esta condición. Hay cosas que no puedo hacer y que no me las pueden exigir”, comentó.

Ahora en una conversación con Yordi Rosado, profundizó sobre cómo su diagnóstico impactó sus relaciones familiares y amistades, ofreciendo una visión de su vida personal.

Héctor Suárez Gomís prefiere estar soltero

Héctor Suárez Gomís y su lucha con el Asperger

En la entrevista publicada en el canal de YouTube de Yordi Rosado, el actor compartió detalles sobre su diagnóstico y cómo ha aprendido a adaptarse a su condición. Suárez Gomís explicó que le diagnosticaron Asperger en 2005, una noticia que le ayudó a comprender muchas de sus actitudes y preferencias personales.

“A mí el Asperger me lo diagnostican muy grande, en el 2005. Yo ya tengo entendido y asumido que no puedo vivir con nadie”, comentó el actor.

El también conductor confesó que su forma de vida implica evitar la convivencia constante con otras personas, incluyendo su propia familia. Aunque mantiene una relación cercana con sus hijos, necesita su propio espacio para sentirse funcional.

La necesidad de estar solo: una de las mayores dificultades

Uno de los aspectos más impactantes de su confesión fue la forma en que experimenta las visitas de familiares y amigos. Suárez Gomís aseguró que, aunque recibe con gusto a sus seres queridos, siempre siente una necesidad de que se retiren pronto.

“Mis hijos son bienvenidos a mi casa y se pueden quedar una temporada, pero siempre acaban yéndose. Yo necesito ese espacio de mi soledad o no funciono o no estoy bien. Cada vez que alguien entra a mi casa, siento más una invasión que una visita. No hay ni sala, no es un espacio donde reciba gente”, detalló.

A pesar de esta necesidad de aislamiento, el actor destacó que disfruta compartir tiempo con sus seres queridos fuera de su casa.

“Eso no quiere decir que con la gente que quiero no me guste llevarlos a algún lado o estar con ellos en otro lugar y pasar tiempo juntos. Eso me encanta, pero no soy una persona que disfrute de gente alrededor de mí en mi espacio” Héctor Suárez Gomís

Héctor Suárez Gomís estuvo también en “El mitangrit con Horacio” de TVNotas y contó más detalles de su vida y de su amistad con Juan Soler. Está imperdible. Contó que ahora está con Camilo, su perro. Explicó lo que le cuesta socializar y conectar con el mundo. “Tengo un gran problema con que la gente me toque... Para mí es muy complicado... Es un ataque de ansiedad.”

¿Qué es el síndrome de Asperger?

El síndrome de Asperger forma parte de los trastornos del espectro autista (TEA) y se caracteriza por dificultades en la comunicación social. Según información del Gobierno de México, las personas con esta condición no presentan retrasos significativos en el lenguaje ni en el desarrollo cognitivo, pero pueden tener dificultades para interpretar señales sociales y establecer relaciones interpersonales.

Algunos de los síntomas comunes incluyen:

Preferencia por la soledad y dificultad para establecer amistades.



Problemas para interpretar emociones y expresiones faciales.



Intereses específicos y obsesivos en ciertos temas.



Dificultad para adaptarse a cambios en la rutina.