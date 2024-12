Héctor Suárez Gomís presenta su maratón navideño de ‘El Pelón en sus tiempos de cólera, recargado’

Luego del estreno del monólogo ‘El Pelón en sus tiempos de cólera’, ahora Héctor Suárez Gomís quiere festejar estas fiestas decembrinas con un maratón navideño de esta obra. El Pelón Gomís pasará las fiestas navideñas trabajando y las nuevas fechas de esta puesta en escena ¡ya están disponibles!

Las funciones se presentarán a las 8 pm, en el teatro Virginia Fábregas:



25 y 28 de diciembre, y

el 1 y 4 de enero del 2025.

Héctor Suárez Gomís en “El pelón en sus tiempos de cólera” / Cortesía

Un monólogo que te hará reír y reflexionar sobre la educación: ‘El pelón en sus tiempos de cólera, recargado’

Este monólogo te hará reír durante las casi dos horas de función. Además de reflexionar sobre la educación que hemos recibido por parte de nuestros padres, te olvidarás de todo.

Las funciones tendrán un costo de 300 pesos, súper accesible. Por esto, no hay pretextos para no pasar una divertida velada con la visión crítica y humorística sobre temas cotidianos, familiares y la cultura contemporánea. Héctor Suárez Gomís hace una atenta invitación a acompañarlo en estas funciones.

Héctor Suárez Gomís y su éxito inesperado por su maratón navideño en el teatro

Platicamos con el actor sobre este maratón y nos dijo: “Originalmente teníamos pensado hacer tres funciones en el teatro Virginia Fábregas el 21, 28 y 4 de enero, pero se acabaron los boletos tan rápido que tuvimos que abrir otras funciones el 25 y 1 de enero para hacer el maratón navideño del Pelón”.

“No me lo esperaba, pero estoy feliz. Porque yo pensaba que íbamos a empezar de menos a más. Sin embargo, no la creo que la gente ha respondido excelentemente bien. Lo pensamos el sábado y el lunes salieron las funciones. Me gusta saber que hay gente que la ha visto varias veces”.

Héctor toca temas actuales que tuvo que modificar para hacerla recargada. “Todo lo nuevo de los festivales escolares, y las canciones que escuchan los niños de diez años, ha sido un bombazo. Todo lo nuevo que escribí lo recibieron muy bien y eso me gusta”, concluyó.