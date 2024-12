Héctor Suárez Gomís prefiere estar soltero por una contundente razón ¡Tiene una condición!

Héctor Suárez Gomís (56 años) ha tenido varios romances a lo largo de su vida, pero le han durado poco. Se casó dos veces. Primero con la mamá de su hija Ximena (22), Erika Palacios, y después con la de Pablo (10), Sandra Quiroz.

¿Por qué Héctor Suárez Gómis prefiere estar soltero?

El actor confesó a TVNotas cuál es la razón por la que no tiene una relación estable y duradera y prefiere estar soltero: “Relacionarme con todo el mundo y socializar no se me da. Cada vez le cierro el chance a eso porque soy muy consciente de mi condición de Asperger. Nadie te entiende. Andar batallando para que te comprendan, eso no es una relación”.

“Soy muy feliz así, solo. A lo mejor algún día llegará alguien que sí me entienda y que esté consciente de que tengo esta condición. Hay cosas que no puedo hacer y que no me las pueden exigir”, comentó.

Siempre trata de ser honesto con sus parejas: “Desde el principio les hablo con la verdad. Es algo muy complicado para que te entiendan terceros. Si la familia apenas lo hacía, alguien distinto, con más razón”.

“No soy complicado, pero en mi cabeza muchas cosas sí lo son. Siempre se va a entrometer el Asperger y va a fregar las relaciones que tenga y todo. Prefiero estar solo”.

Héctor Suárez Gomís sostuvo una relación con la hermana de Paulina Mercado

Recientemente, Héctor se había dado una oportunidad en el amor. Salió con Gaby Mercado, hermana de Paulina Mercado, pero, al parecer, no funcionó:

“Estoy soltero. Hace muchos meses que no andamos. Pero fue una relación hermosa, preciosa”, dijo.

También nos contó cómo es ser papá de una joven de 22 y un niño de 10:“Escribí muchas hojas de lo que no quería hacer cuando fuera papá. Y lo he cumplido. Me voy a equivocar de muchas maneras, pero gritos, golpes, manipulación y miedo no ha habido ni habrá en mi casa”.

“Ximena es un ser individual. Como papás nos cuesta trabajo ver crecer a nuestros hijos, a quienes vemos como niños. También darnos cuenta de que la meta de tus hijos es irse de tu casa y vivir su vida”.

¿Hécto Suárez Gomís ya quiere ser abuelo?

Sobre si le gustaría convertirse en abuelo, respondió: “Los hijos te transforman en abuelo. Si (Ximena) quiere tener ahorita hijos o más adelante, qué bueno”.

Y sobre la educación de su hijo menor, Pablo, respondió: “Es un escuincle súpertierno. Muy noble. Y es una chinampina. Soy quien paga las multas del edificio por su culpa. No es lo mismo la paciencia que tengo ahorita que cuando tenía 35 o 40 años”.

¿De qué va su obra de teatro ‘El Pelón en tiempos de cólera, recargado’?

Por último, nos contó de su monólogo ‘El Pelón en tiempos de cólera, recargado': “Cuando estrené esta obra hace muchos años, mi hija tenía cinco y mis papás vivían y no tenía un segundo hijo. Ahora Ximena tiene 22 y vive en Madrid. Mis papás ya no viven y tengo otro hijo. El tema central es burlarnos de la forma en que nos educaron a los mexicanos. Mucha gente se identifica”, concluyó.

Ellas fueron las parejas de Héctor Suárez Gomís

Erika Palacios. Vivió con ella de 1999 a 2001. La relación no funcionó y se divorciaron poco antes de que su hija XImena naciera (en 2002).

Sandra Quiroz. Con la actriz tuvo una relación de 8 años, pero, poco después de que nació su hijo Pablo, se divorciaron. Es uno de sus romances más duraderos.

