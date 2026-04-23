Famoso actor despierta del coma y descubre que su esposa estaba casada con ¡otro hombre!

Un reconocido actor cayó en coma y descubrió que su esposa estaba casada con otro hombre, ¿de qué famoso se trata y qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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¿Qué actor estuvo en coma?

Se trata de Quinton Aaron, el protagonista de la película Un sueño posible que gira en torno a una familia que adopta a un joven y lo ayuda a aprovechar todo su potencial como jugador de fútbol americano, donde compartió créditos con Sandra Bullock.

En una entrevista con ABC News, el actor dio a conocer que sufrió un derrame cerebral en enero tras problemas en la columna cerebral y actualmente se encuentra tomando terapia física en un hospital de Atlanta, en Estados Unidos, para poder recuperar su capacidad de caminar.

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Quinton Aaron y el actor que salió del coma y encontró a su esposa casada con otro. / Redes sociales

¿Qué pasó cuando Quinton Aaron despertó del coma?

El actor Quinton Aaron relató que tras los problemas de salud que enfrentó, cayó en coma durante cuatro días, por lo que necesitó asistencia respiratoria por un mes. Cuando despertó, su familia le dijo que su esposa, Margarita DeLeón, estaba casada con otro hombre, pero no se trataba de un nuevo matrimonio, sino que desde hacía años tenía un compromiso, por lo que no podía tomar decisiones médicas sobre el actor.

“Y eso fue lo que finalmente llevó a que los médicos la apartaran de mí. Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, me dijo que llevaba más de 10 años divorciada”, recordó el actor de la película Un sueño imposible.

A esto se suma que incluso DeLeon hablaba de su boda con el actor, pues según contaba con todos los documentos necesarios para llevar a cabo el proceso correspondiente, pero solo era mentira. “Incluso le dijo a la persona donde nos íbamos a casar: ‘Oh, sí, tengo todos los documentos. Puedo enviarte por correo electrónico el decreto de divorcio'", a lo que el periodista le preguntó. "¿No lo comprobaste por ti mismo? y Aaron puntualizó diciendo: “Ese es mi mayor error”.

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Quinton Aaron y el caso del actor que despertó del coma con una revelación sobre su esposa. / Redes sociales

¿Quién es el actor Quinton Aaron?

Quinton Aaron es un actor nacido el 15 de agosto de 1984 en el Bronx, en Nueva York. Creció en el estado de Georgia junto a su madre, Laura Aaron, escritora. Desde temprana edad tuvo acercamiento a la música, al integrarse al coro de su iglesia, donde comenzó su participación artística antes de incursionar en la actuación.

Su entrada al mundo actoral ocurrió primero en escenarios locales y posteriormente en cine, donde tuvo participaciones en películas como Be Kind Rewind y Fighting. En televisión, formó parte de la serie Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales, en la que interpretó personajes relacionados con seguridad en distintos episodios.

El papel que marcó su carrera llegó en 2009, cuando protagonizó la película Un sueño posible, donde dio vida al jugador de fútbol americano Michael Oher. La producción, basada en un libro de Michael Lewis y dirigida por John Lee Hancock, fue nominada al Premio Óscar a mejor película y consolidó su presencia en la industria cinematográfica.

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