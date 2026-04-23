¿Pablo Lyle dice “adiós” a la prisión? Juan Osorio lanza importante mensaje sobre ¿su regreso a las telenovelas?

Juan Osorio reveló que Pablo Lyle saldrá próximamente de prisión y que le podría trabajar con él cuando regrese a México, ¿qué dijo el productor? Te contamos todos los detalles.

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Juan Osorio se pronuncia sobre el posible regreso de Pablo Lyle a la actuación tras cumplir su condena. / Redes sociales

¿Qué fue lo que pasó con Pablo Lyle?

El caso de Pablo Lyle se remonta al 31 de marzo de 2019, cuando ocurrió un altercado de tránsito en Miami. En medio de la discusión, el actor descendió de su vehículo y golpeó a Juan Ricardo Hernández, de 63 años. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad, material que posteriormente fue utilizado como evidencia dentro del proceso judicial.

Días después, Hernández falleció a causa de las lesiones derivadas del golpe. A partir de ese momento, el caso avanzó bajo el cargo de homicidio involuntario. Lyle fue detenido, liberado bajo fianza y permaneció en territorio estadounidense mientras se desarrollaba el juicio. En octubre de 2022, un jurado lo declaró culpable, lo que derivó en una sentencia que incluyó cinco años de prisión, ocho años de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario y la obligación de tomar un curso de manejo de la ira.

El proceso judicial generó distintas reacciones en la opinión pública, donde surgieron posturas en torno a lo ocurrido durante el incidente y las consecuencias legales que enfrentó el actor. El caso se mantuvo en seguimiento tanto por medios de comunicación como por audiencias interesadas en el desarrollo y resolución del juicio.

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Accidente de Pablo Lyle. / Redes sociales

¿Qué dijo Juan Osorio de Pablo Lyle y su libertad?

En entrevista con Edén Dorantes, Juan Osorio dijo que prevé que Pablo Lyle salga de prisión en este 2026, aunque no dio una fecha específica, y pueda regresar a México. El actor se encuentra en el centro de detención del Condado de Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos.

“Yo espero que este año esté en libertad. Se ha cuidado mucho, yo creo que va a venir y va a dar una gran sorpresa. Este tipo de experiencias amargas te hacen madurar y regresas con mucha energía”. Pablo Lyle.

Además, Juan Osorio agregó que: “Yo creo que seré el primer productor que trabaje con él”, en medio de la polémica que enfrenta Pablo Lyle por su situación legal.

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Pablo Lyle en 2026: posible salida de prisión y apoyo de Juan Osorio para volver a actuar. / Redes sociales

¿Quién es Pablo Lyle?

Pablo Lyle es un actor mexicano nacido como Pablo Lyle López el 18 de noviembre de 1986 en Mazatlán, Sinaloa. Inició su trayectoria en televisión con participaciones en telenovelas como Código postal (2006-2007) y Verano de amor (2009), donde interpretó a Baldomero “Baldo” Pérez Olmos. Posteriormente formó parte de Una familia con suerte (2011-2012) y Cachito de cielo (2012), consolidando su presencia como galán de telenovelas.

A lo largo de los años, continuó con proyectos como Por siempre mi amor (2013-2014), La sombra del pasado (2014-2015), donde tuvo un papel protagónico junto a Michelle Renaud, y Corazón que miente (2016). En 2017 participó en Mi adorable maldición, sumando así distintos personajes dentro del género de la telenovela en la televisión mexicana.

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