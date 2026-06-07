¡Aarón Mercury víctima de fraude! No le quieren pagar una colaboración y lanza advertencia

En medio de las críticas por su debut en las telenovelas, Aarón Mercury enciende las alarmas entre sus seguidores. Y es que recientemente denunció que una marca no ha querido pagarle una colaboración. El influencer expresó su sentir ante esta situación y lanzó una contundente advertencia. Te contamos lo que pasó.

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Aarón Mercury víctima de robo / Mezcalent

Así fue como Aarón Mercury habría sido víctima de fraude

A través de una transmisión en vivo, Aarón Mercury, ganador del ‘Supernova Génesis’, relató que había trabajado con una marca importante hace algún tiempo. Si bien no quiso mencionar nombres, señaló que aún no le han pagado lo acordado por su colaboración.

Aseguró que tanto él como su equipo se esforzaron “al máximo” para que el trabajo saliera bien. Sin embargo, esta empresa solo le estaría dando largas. Además de que, aparentemente, le hablarían de forma despectiva.

“No quiere pagar. Se le perdonó mil cosas, pero hay gente que te quiere ningunear mucho, así como de: ‘Sí, te voy a pagar, ah, sí, me pasé, pues sí te lo voy a dar, ¿qué te tienes que estar quejando. No, a mí me pagas cuando me tienes que pagar”, expresó.

Si bien expresó que podía ser comprensivo, ya eran muchas las veces en las que esta marca le habría quedado mal. Es por ello que dio a conocer que, si no le daban lo que le corresponde, exhibiría su nombre y hasta dejó ver que podría haber consecuencias legales.

“Hice todo, cosas que no estaban en el contrato, pero lo hice. Ni modo. Esta marca tiene hasta mañana para hacerlo. Fui muy claro. Si no quieren, no pasa nada, nos arreglamos de otra manera”. Aarón Mercury

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QUE POCA MADRE QUE DESPUES QUE YA HICISTE TU TRABAJO Y LE FUE GRACIAS A TI AHORA RESULTA QUE QUIERE EL TRABAJO GRATIS Y NO TE QUIEREN PAGAR MI AARONCILLO NO SE VALE AHORA RESULTA 🤬🤬😡@ArnMercurio @nanccyglez #AaronMercury pic.twitter.com/0ITxRhqLZQ — LEON JOSE 🦁 (@leonjoseherrero) June 7, 2026

¿Ya le pagaron a Aarón Mercury por la colaboración que hizo?

Aarón Mercury, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’, no ha mencionado más del tema. Se especula que, probablemente, la marca decidió pagarle para evitar problemas. Sin embargo, no hay nada confirmado aún.

No se sabe cuánto es lo que Aarón cobra por una colaboración. No obstante, se rumorea que el costo podría ir desde los 10 mil hasta superar los 30 mil pesos, dependiendo del alcance que se quiera.

Cabe mencionar que el influencer es considerado como uno de los creadores de contenido más cotizados de los últimos años. A raíz de su participación en ‘La casa de los famosos México’, ha tenido un aumento significativo de proyectos.

De hecho, próximamente se le verá en ‘Corazón de Marruecos’, la nueva novela de Rosy Ocampo. Su participación ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

¿Aarón Mercury ya denunció por la falta de pago de una marca? / Redes sociales

¿Por qué el debut en las telenovelas de Aarón Mercury es tan criticado?

Si bien los fans de Aarón Mercury están emocionados por su incursión en los melodramas, algunos se han mostrado en desacuerdo. Algunos actores han dicho que es injusto que se le contrate a un “influencer sin preparación artística” solo por su número de seguidores.

“Sigan contratando influencers sin base actoral solo por sus números. Una novela no es lo mismo que un video de 15 segundos. Ojalá me cierren la boca”, dijo el actor Patricio José.

En respuesta a las críticas, Mercury simplemente dijo hacer caso omiso de los malos comentarios. También resaltó que, a su considerar, “el sol sale para todos” y cualquier celebridad tiene la oportunidad de actuar en algún proyecto artístico.

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