Aarón Mercury y un hombre se besan y ¡usuarios explotan! “Esto estuvo mal”, ¿se incomodó el influencer? VIDEO

La reciente convivencia de Aarón Mercury con gente de su fandom ha dado de qué hablar. Momentos peculiares se han vivido y muchos de ellos ya son virales, uno de ellos, corresponde a un beso que le dio un fan y aseguran que... ¿lo rechazó?

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Fan se enojó con Aarón Mercury por no recordar su nombre?

En el video que se ha difundido en redes sociales, aparece Aarón Mercury durante una sesión de firmas, momento en el que convive por unos segundos con una seguidora mientras autografía algunos artículos.

No obstante, el encuentro cambia repentinamente cuando la joven modifica su comportamiento y opta por irse sin posar para una fotografía junto a él.

Según lo que se observa en las imágenes, Aarón trata de hacer que se quede, pero la fan evita el acercamiento y se retira del sitio aparentemente incómoda y molesta:

Más tarde, el mismo influencer explicó frente a la cámara que la actitud de la joven probablemente se originó porque no logró recordar su nombre en ese instante: “ Se enojó porque creo que no me acuerdo de su nombre ”, dijo Aarón.

La situación fue ampliamente difundida, y cientos de comentarios se realizaron, la gran mayoría, defendiendo al creador de contenido. ¿Tú qué opinas?

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Fan se enoja con Aarón Mercury / Redes sociales

¿Un fan besó a Aarón Mercury durante una convivencia?

Aunado a lo ocurrido con la fan que se habría enojado con Aarón Mercury, otro curioso momento trascendió en TikTok, ya que un creador de contenido llamado “Abigailactor” compartió cómo fue su encuentro con él:

Los besos que nos dimos Aarón Mercury en... TikTok: Abigailactor

En la grabación se ve a “Abigailactor” darle varios besos a Aarón ante la mirada de las personas. Para muchos, la mirada del influencer es de incomodidad:



“Yo me hubiera súper empu...”,

“Aarón es muy lindo pero hay que tener límites” y,

“Oigan esto estuvo mal, él no tiene porque aguantar esto”.

Al momento de esta nota, Aarón aún no ha respondido a esta polémica, y tampoco ha señalado si sintió incomodidad con lo sucedido.

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@abigailactor Los besos que nos dimos @Aaron Mercury en @Price Shoes ♬ sonido original - Abigail

Esta es la trayectoria de Aarón Mercury en redes y televisión

Aarón Hernández González, conocido en redes sociales como Aarón Mercury, es un influencer mexicano que actualmente tiene 25 años.

Comenzó su trayectoria en plataformas digitales en 2019, destacándose por crear contenido relacionado con el humor y su estilo de vida. Más adelante, formó parte de la tercera temporada de La casa de los famosos México.

Después de su paso por el reality, participó en otros proyectos como Supernova Génesis, evento en el que venció por nocaut a Mario Bautista. También mantuvo una relación sentimental con Yeri MUA y próximamente aparecerá en Corazón de Marruecos, su primera telenovela.

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