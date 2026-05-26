Kimberly Irene y Vanessa 4K rompen el silencio sobre Paola Suárez: ¿Iba tomada o en pleno acto?

Kimberly Irene, conocida como Kimberly, la más preciosa, habló sobre si de Paola Suárez recayó en el alcohol luego del accidente automovilístico que sufrió recientemente en León, Guanajuato. Además, Vanessa Labios 4K reveló si la influencer iba practicando una actividad íntima. Te contamos los detalles.

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Paola Suárez tuvo un accidente automovílistico en León. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Paola Suárez y por qué fue hospitalizada?

El accidente automovilístico de Paola Suárez, quien es cercana a Wendy Guevara, ocurrió la noche del martes 19 de mayo, cuando la influencer se vio involucrada en un choque que movilizó a servicios de emergencia y autoridades locales en León.

De acuerdo con versiones extraoficiales difundidas tras el accidente, momentos antes del impacto habría ocurrido una discusión. Reportes atribuidos a fuentes cercanas a Seguridad Pública señalaron que un hombre presuntamente se atravesó frente a la camioneta de Paola Suárez para evitar que se retirara del lugar, situación que habría derivado en una maniobra para esquivarlo y posteriormente en el choque contra un camión de refrescos.

Luego de que la noticia se viralizó, comenzaron a circular distintas versiones sobre las circunstancias del accidente. Entre ellas, la fuente conocida como ‘La tía Sandra’ aseguró que la persona lesionada presuntamente podría tratarse de alguien cercano a la influencer y que existirían desacuerdos personales relacionados con lo sucedido; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ni por Paola Suárez.

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Kimberly, la más preciosa, habló del accidente de Paola Suárez. / Instagram: @kimberly_lamaspreciosa

¿Qué dijo Kimberly, la más preciosa, sobre Paola Suárez?

Kimberly, la más preciosa, reaccionó a los rumores que surgieron alrededor del accidente automovilístico de Paola Suárez en León, luego de que algunas versiones apuntaron a una supuesta recaída en el alcohol. Durante un encuentro con medios, la influencer fue cuestionada directamente sobre estas especulaciones y respondió al reportero con un “dilo recio”, antes de compartir lo que sabe sobre el estado de salud de su amiga.

“Supe que tuvo un accidente, pero me da gusto que esté bien, la estimo y le deseo lo mejor. Ahora es echarle ganas” Kimberly, la más preciosa.

Sobre la supuesta recaída en la bebida, se limitó a decir: “Pues es lo que dicen todos. Yo estoy diciendo lo que yo veo también. Digo, yo sé que vivo en León, pero pues ahora sí que yo no sé nada”.

La influencer también señaló que lo más importante para ella es que Paola Suárez se encuentra estable tras el accidente y explicó que, pese a todo lo que se comenta en redes sociales, no tiene información sobre las causas que habrían provocado el choque. Además, comentó que cada persona enfrenta sus situaciones de manera distinta y aprovechó para invitar al público a la obra de teatro Perfume de Gardenia.

“Supe que tuvo un accidente y de verdad pues me da gusto que no le haya pasado nada. Qué bueno que fue cosas materiales, pero ella está estable y está bien, que es lo que más me importa, porque a pesar de todo pues sí me duele, sí me duele, somos humanos. La verdad no sé, cada quien hace de su vida un papalote y yo me voy de antro y de party porque festejamos cumpleaños. Los invitamos a Perfume de Gardenia”, puntualizó la influencer.

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Vanessa Labios 4K reveló si Paola Suárez iba haciendo cosas impropias. / Redes sociales

¿Qué dijo Vanessa Labios 4K del accidente de Paola Suárez?

Vanessa Labios 4K habló sobre el estado de salud de Paola Suárez luego del accidente automovilístico que sufrió en León y reaccionó a las versiones que comenzaron a circular en redes sociales sobre las posibles causas del percance. En un encuentro con medios, la influencer explicó que la creadora de contenido se encuentra afectada por todo lo ocurrido, aunque aseguró que poco a poco ha mejorado.

“La verdad es que sí está preocupada, nerviosa por lo que pasó, por como sea, pues sí está preocupada, pero ya está mejor. La verdad es que está mejor y yo la veo muy bien a mi hermana y le mando un fuerte abrazo. No la he visto en persona, pero le mando un fuerte abrazo y el apoyo”, comentó Vanessa Labios 4K.

La influencer también habló sobre la manera en que comenzaron a difundirse distintas versiones en Internet después del choque y señaló que hubo comentarios que le preocuparon, especialmente aquellos relacionados con supuestas situaciones ocurridas dentro del vehículo. Además, negó las especulaciones que apuntaban a que Paola Suárez viajaba bajo los efectos del alcohol o realizando algún acto íntimo mientras conducía.

“Mira, sí me preocupa porque la verdad las redes sociales a veces son muy aparatosas. Luego nos andan diciendo: ‘Estoy aquí en la carretera, choqué, ven, ayúdame’. Entonces, el día que a mí me estaban diciendo en el en vivo, yo no creía, pero ¿saben qué me preocupa más?, que andaban desviviendo a mi amiga, ya andaban diciendo que ya había volado alto. Dije: ‘Ay, no manches, qué crueles’. Ella hasta lloró... Ay, no, eso no es cierto. Imagínate, va a venir manejando y haciendo se... oral. No, no creo, ni venía tomada porque esa noche a mí me había hablado horas antes y andaba cenando, no andaba tomando” Vanessa 4K.

Paola Suárez actualmente se encuentra estable; sin embargo, en De primera mano contó que aún estaba en shock por el incidente.

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