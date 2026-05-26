Oriana Marzoli, tras participar en La casa de los famosos 2026, anuncia fin de su relación amorosa: ¿Por qué?

La participación de Oriana Marzoli en La casa de los famosos 2026 no pasó desapercibida, y es que desde el día uno fue protagonista de peleas y discusiones con compañeros. Ahora, la atención se centra fuera del reality, pues se reveló que puso fin a su relación. ¿Cuál fue la razón?

Oriana Marzoli / redes sociales

¿Quién era la pareja de Oriana Marzoli y cómo la conoció?

La historia de amor entre Oriana Marzoli y Facundo González inició en 2024 mientras participaban en un reality show en Chile. Lo que comenzó como una convivencia de programa, terminó convirtiéndose en un romance.

Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a mostrarse inseparables tanto en eventos públicos como en redes sociales, donde compartían fotografías, viajes y mensajes.

En entrevistas previas, Facundo había confesado que la relación representó un cambio importante en su vida. Incluso aseguró que el noviazgo con Oriana lo ayudó a madurar y modificar algunos hábitos de su pasado.

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Oriana Marzoli y Facundo González / Redes sociales

¿Por qué la relación sentimental de Oriana Marzoli y Facundo González terminó?

La noticia se confirmó vía redes sociales, cuando Facundo González compartió un mensaje a todos sus fans y los de Oriana Marzoli, sobre su relación sentimental:

Queremos compartir con ustedes que hemos decidido poner fin a nuestra relación de pareja con Ori. Cerramos un ciclo lleno de aprendizaje y amor. Aunque nuestros caminos como pareja se separan, el cariño y la relación de amistad se mantendrán. Facundo González

El anuncio tomó por sorpresa a muchos seguidores de la pareja, ya que recientemente ambos hablaban públicamente sobre la estabilidad y madurez que habían alcanzado en su noviazgo.

Por último, pidió al público en general que respetaran la situación y la decisión, agradeciendo también el apoyo a ambos durante los últimos dos años.

Por su parte, Oriana Marzoli no ha emitido comentarios inmediatos sobre la separación. Actualmente, según sus redes sociales, se encuentra en París, acudiendo al Roland Garros, un torneo de tenis.

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Facundo González confirma fin de relación con Oriana Marzoli / IG: facundogonzalez28

¿Quién es Oriana Marzoli y por qué es polémica?

Oriana Marzoli es una modelo e influencer que se convirtió en una figura reconocida dentro de la televisión gracias a su personalidad polémica.

Su reconocimiento comenzó en 2012 tras integrarse al programa español de citas Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV), producción que impulsó su popularidad.

Más adelante participó en realities como:



Supervivientes , la adaptación española de Survivor,

, la adaptación española de Gran Hermano VIP ,

, Doble tentación y,

y, ¿Volverías con tu ex?

Recientemente participó en La casa de los famosos 2026, reality en el que fue “expulsada” por el público ya que en las pocas semanas que estuvo, formó parte de varias polémicas.

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