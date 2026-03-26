Lupita Jones celebra ¿la salida de Oriana Marzoli en La casa de los famosos? Así fue su fuerte mensaje | FOTO

La reciente eliminación de Oriana Marzoli en La casa de los famosos sigue generando conversación, luego de que Lupita Jones compartiera en sus redes sociales un mensaje que llamó la atención de los seguidores del programa. La reacción de Jones ocurre semanas después de que ambas protagonizaran uno de los momentos más tensos dentro del reality, lo que ha llevado a que el público relacione directamente el festejo con la salida de Marzoli.

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Lupita Jones / Redes sociales

¿Qué paso entre Oriana Marzoli y Lupita Jones en La casa de los famosos?

El conflicto entre Lupita Jones y Oriana Marzoli en La casa de los famosos no surgió de manera repentina. Desde las primeras semanas del reality, ambas protagonizaron varios roces, siendo uno de los más recordados el ocurrido durante un desayuno en febrero, frente al resto de los habitantes.

En ese momento, Marzoli le reclamó a Jones por una supuesta burla relacionada con una historia personal sobre su mascota. Ante esto, la mexicana respondió de forma directa: “No me grites, yo no te estoy gritando”, dejando claro que no compartía la percepción de su compañera.

Durante la misma discusión, Jones añadió:

“Yo me hago responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendas” Lupita Jones

Marcando una postura firme frente a las acusaciones. El enfrentamiento ocurrió frente al grupo, aunque varios participantes evitaron intervenir para no intensificar la situación.

La tensión creció cuando otros integrantes, como Laura Zapata, reaccionaron al conflicto. Según se mostró en la transmisión, Zapata sugirió que no valía la pena continuar la discusión, señalando que lo mejor era no escalar el enfrentamiento.

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¿Lupita Jones reaccionó a la expulsión de Oriana Marzoli de La casa de los famosos?

Tras la salida de Oriana Marzoli, Lupita Jones no emitió un posicionamiento formal dentro del programa, pero sí dejó ver su reacción en redes sociales. A través de sus historias, la ex Miss Universo publicó un video en el que aparece brindando y escribió:

“Sigo festejando!!! @telemundo @telemundorealities @lacasadelosfamosostlmd SI SE PUDO!!” Lupita Jones

Mensaje que rápidamente llamó la atención de los seguidores del programa, quienes lo relacionaron con la reciente salida de Marzoli tras semanas de tensión dentro de la casa.

Hasta el momento, esa ha sido la única declaración pública directa relacionada con la expulsión. No se han difundido comentarios adicionales dentro de la gala que amplíen su postura, pero el contexto del reality y los antecedentes entre ambas participantes han llevado a que el mensaje cobre relevancia.

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Lupita Jones festeja la salida de Oriana / Captura de pantalla

¿Como fue la expulsión de Oriana Marzoli de La casa de los famosos?

La expulsión de Oriana Marzoli de La casa de los famosos ocurrió bajo una dinámica distinta a la eliminación tradicional del programa. Luego de semanas marcadas por conflictos, discusiones y señalamientos de conductas agresivas, la producción implementó una medida extraordinaria.

Tras la gala en la que Kunno fue eliminado, “la Jefa” anunció sanciones para varios habitantes. En lugar de seguir el proceso habitual, se realizó una votación especial del público para determinar qué participante debía abandonar la casa como consecuencia de las conductas registradas.

El resultado se dio a conocer el miércoles 25 de marzo, cuando se confirmó que Oriana Marzoli debía salir definitivamente del reality, convirtiéndose en la primera expulsada bajo este formato en la temporada, después de 37 días de convivencia.

Una vez fuera, la influencer compartió su versión de lo ocurrido durante la gala. Entre sus declaraciones, señaló:

“De todos los realities que he hecho, en este fue imposible debatir con el otro equipo”. Oriana Marzoli

También agregó:

“Cada vez que uno quería hablar, se ponían todos en manada a gritar”. Oriana Marzoli

Marzoli insistió en que la convivencia se volvió complicada:

“Sé callarme, sé aguantarme y lo de esta gente, era muy poquito inteligente, me aburrían”. Oriana Marzoli

Además, reiteró su postura al asegurar: “Ellos eran los que más provocaban”.

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