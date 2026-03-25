¿Laura Zapata expulsada de ‘La casa de los famosos 2026’? Filtran al eliminado de HOY 25 de marzo

‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ vivirá una noche llena de tensiones. Y es que este 25 de marzo no solo se vivirá el típico proceso de nominación, sino que también otro habitante será expulsado de la competencia.

Recordemos que, tras la eliminación de Kunno, ‘la Jefa’ “nominó” a ciertos participantes a modo de sanción por sus comportamientos en los últimos días. El público, a través de su voto, decidirá quién sale este miércoles.

Logo de La casa de los famosos Telemundo / Redes sociales

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¿Por qué habrá una doble expulsión esta semana en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

A raíz de las constantes discusiones y agresiones entre los habitantes de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, se implementó una dinámica especial. El participante que agreda a otro será acreedor a una tarjeta amarilla; a la tercera infracción, obtendrá una tarjeta roja, lo que significa expulsión inmediata.

Si bien se pensaba que esto controlaría a los famosos, solo sumó más tensión. Algunos intentaban “provocar” a otros para que cometieran un “error” y fueran sancionados. Debido a esto, ‘la Jefa’ decidió nominar a ocho habitantes, quienes, a su criterio, son los que más han intentado desatar el conflicto:

Los que están en riesgo de ser expulsados esta noche son:

Celinee

Caeli

Josh

Laura Zapata

Curvy Zelma

Fabio

Oriana

Julia

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¿Quién sería el sexto eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’

Diversas páginas especializadas en ‘La casa de los famosos’, incluyendo ‘Vaya, vaya’, realizaron encuestas sobre quién presuntamente podría convertirse en el sexto eliminado de la temporada. Los resultados de dichos sondeos indican que estos dos serían los que están en mayor riesgo de salir:

Oriana con el 69% de los votos

con el 69% de los votos Josh con el 22% de los votos

Aunque esto no es información oficial y solo se conocerá al nuevo expulsado hasta la gala de esta noche, muchos celebran la posibilidad de que Oriana salga del reality. Y es que recordemos que ella ha sido una de las más problemáticas dentro de ‘La casa’.

No solo se ha peleado fuertemente con varios habitantes, incluyendo a Laura Zapata, sino que también ha hecho comentarios considerados por muchos como “xenófobos” contra México.

Encuesta sexto eliminado de La casa de los famosos Telemundo / Redes sociales/Vaya, vaya

¿Quién es Oriana, quien podría convertirse en la sexta eliminada de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Oriana Marzoli es una influencer y estrella de realities.

Tiene 34 años.

Es conocida por su personalidad directa y confrontativa.

Es famosa por abandonar realities. Algunos de los que ha dejado por “salud mental” han sido ‘Supervivientes’ y dos ediciones de ‘Gran hermano VIP’.

Se llegó a decir que agredió a una chica durante un concurso. No obstante, esto no ha sido confirmado como tal.

Pese a las críticas, algunos consideran que es quien le da “sabor” a ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, por lo que creen que aún no debe salir.

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