‘El Divo’ demandará a Laura Zapata por su “campaña de difamación”; ella reacciona, ¿se disculpa?

La polémica sigue en torno a ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Y es que Eduardo Antonio Jiménez López, conocido artísticamente como ‘el Divo’, anunció que iniciará acciones legales contra Laura Zapata por “la campaña de difamación” que ha orquestado en su contra. Te contamos todos los detalles.

Laura Zapata / Redes sociales/Mezcalent

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Así fue como ‘el Divo’ anunció una demanda contra Laura Zapata

Como se sabe, ‘el Divo’ y Laura Zapata no tuvieron una gran relación durante su estancia en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. En diversas ocasiones, protagonizaron intensas discusiones, además de que ella lo acusó de presuntamente acosar a otras participantes.

La actriz hasta llegó a sugerir que la producción estaba “protegiéndolo”, pues no tomaba acciones ante los supuestos comportamientos cuestionables del cubano.

Ahora que ambos están fuera del reality, Eduardo Antonio dio a conocer que comenzará un proceso legal contra la hermana de Thalía por presunta difamación. Fue durante una reciente entrevista para ‘Hoy Día’ cuando confirmó la noticia.

“Estoy iniciando un proceso legal para demandar a Laura Zapata y los que estén involucrados en comentar cosas como que la producción me pasó dro… Es una acusación muy fuerte, que ella lo va a tener que demostrar en un tribunal de los Estados Unidos, porque la voy a demandar en los Estados Unidos”. El Divo

Dijo tener pruebas de los comentarios que Laura ha hecho en su contra y aseguró estar dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias: “Ella se frustró porque yo llegué al final. La sacó el público, pero, en su mente, va a quedar, y para siempre, que fue conmigo. Nunca superó que también tengo un público”, sentenció.

El Divo inicia proceso legal en contra de Laura Zapata #LCDLF6 😱 pic.twitter.com/NF5N7cX0zb — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 6, 2026

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¿Qué dijo Laura Zapata sobre la demanda del ‘Divo’?

A través de redes sociales, Laura Zapata lanzó un comunicado acerca de la demanda que quiere iniciar ‘el Divo’ en su contra. Si bien no mencionó nombres, dijo no tener miedo de un proceso legal, ya que “el tiempo siempre termina acomodando cada verdad en su lugar”.

“He visto las declaraciones y amenazas que se están haciendo en distintos medios. Y justamente por eso confirmó algo que el tiempo siempre termina demostrando. Muchas veces una amenaza pública de demanda también puede convertirse en una estrategia mediática para cambiar la conversación y victimizarse frente al rechazo evidente del público”, puntualizó.

Finalizó diciendo que el público es consciente de las buenas o malas acciones de una persona: “El prestigio de una persona no lo destruye alguien más. Cada quien se retrata solo con sus actos, sus palabras y sus reacciones. El público ve. El público escucha. Y el público saca sus propias conclusiones”, concluyó.

Hasta el momento, el cubano no ha respondido al escrito de Zapata. En tanto que los internautas ya han tomado partido ante esta situación; algunos en apoyo a la actriz y otros solidarizándose con ‘el Divo’.

Laura Zapata / Redes sociales/Mezcalent

¿Quién es ‘el Divo’, exparticipante de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, que quiere demandar a Laura Zapata?

Eduardo Antonio Jiménez López también conocido como ‘el Divo’ o ‘el Divo de Placetas’, es un cantante, productor, actor y compositor cubano.

Actualmente tiene 56 años.

Durante las décadas de los 90 y 2000, participó en la banda sonora de varias telenovelas mexicanas como ‘Preciosa’, ‘Mi pequeña traviesa’ y ‘Carita de Ángel’.

También compuso la canción principal de ‘Mujer, casos de la vida real’.

Formó parte del elenco de ‘Vivan los niños’.

Tiene un hijo.

En 2020, se declaró abiertamente gay y posteriormente se casó con Roy García, un empresario cubano.

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