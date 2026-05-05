¿Edwin Luna sigue en problemas legales? Rompe el silencio sobre la demanda de su ex por manutención

Hace algunos años, Edwin Luna y su exesposa, Érika Monclova, se vieron enfrascados en una batalla legal por la manutención de su hijo. Y es que Monclova aseguró que el cantante es un “padre ausente”. Ahora el asunto resurge a raíz de unas recientes declaraciones del artista, en las cuales habla sobre este asunto, ¿el proceso sigue en pie? Esto es lo que se sabe.

Edwin Luna / Mezcalent

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¿Qué pasó entre Edwin Luna y su exesposa, Érika Monclova?

En 2024, Érika Monclova afirmó para TVNotas que Edwin Luna llevaba un tiempo sin ver a su hijo. También dijo considerar insuficiente el dinero que le daba para los gastos del menor. A raíz de esto, decidió iniciar un proceso legal. En respuesta, el artista también habría “contrademandado”.

“Todo siguió su curso, pero no quedó en nada. No sé si a lo mejor él contra-demandó. Ahora la demandada soy yo. El tema de la manutención nunca ha quedado resuelto. Es algo que él da como ayuda. Deposita alrededor de 40 mil pesos. Y ahora que radicamos en McAllen (Texas), ¿qué haces con ese dinero? La gente ha de decir: ‘Es mucho’, pero mi hijo está en clases de canto, acordeón, violín.Tiene mil actividades. Todo es para él”, expresó.

Monclova admitió sentirse muy decepcionada por la forma en la que su ex estaba manejando el asunto: “Ha sido muy injusto (lo que vive). Sentí un poquito de decepción porque si somos adultos ‘acércate y hablamos’. No soy su enemiga. Soy la madre de su hijo nada más”, puntualizó en ese entonces.

Asimismo, declaró sentir que estaba siendo víctima de violencia de género. Sostuvo que su único deseo era que se hiciera responsable del menor y que la respetara como la madre de su hijo.

Ante esto, Luna se defendió diciendo que sí es un padre que cumple con sus obligaciones y hasta acusó a su exesposa de impedirle compartir fotos y videos con su hijo en redes sociales: “Te respeto porque eres su mamá, jamás te he faltado al respeto, ofendido, jamás he dicho nada, pero también reconozco que por la falta de comunicación nunca hemos tenido una convivencia sana tú y yo, por lo cual yo prefiero mantenerme al margen”, manifestó.

Exesposa de Edwin Luna / Redes sociales

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¿Qué ha dicho Edwin Luna sobre la batalla legal con su exesposa, Érika Monclova?

En un encuentro con la prensa reciente, Edwin Luna sostuvo que las cosas con su exesposa, Érika Monclova, están más “tranquilas”. Según su versión, conversaron en su momento y se dieron cuenta de que sus conflictos solo afectaban a su hijo.

“Lo que pasa es que hablamos y entendimos. Creo que los dos entendimos que hay que tener comunicación por el amor a mi hijo. Mi hijo no tiene que estar involucrado en cualquier otro detalle. Claro que existen otras cosas que tenemos que arreglar, pero, mientras el niño esté bien, perfecto”. Edwin Luna

Reiteró que el amor al menor ha sido clave para que haya una relación cordial con su exesposa. No obstante, dejó clara su intención de que el asunto se siga manejando por la vía legal.

“Yo le pregunté por sus abogados, eso sí es real. Yo le dije: ‘Bueno, dime con tus abogados para que platiquen con los míos’. No se ha dado porque he visto que anda en friega con mi hijo para arriba y para abajo, pero en algún momento se dará. Lo que se tenga que arreglar, se tiene que arreglar. Siempre (he estado en la disposición)”, indicó.

Finalizó diciendo que es un hombre que siempre está en búsqueda de soluciones para cualquier situación de la vida.

¿Por qué Edwin Luna y Érika Monclova se divorciaron?

Edwin Luna y Érika Monclova se casaron en 2011.

Tras unos meses juntos, se separaron. Sin embargo, el proceso legal tardó varios años en concretarse.

Tuvieron un hijo juntos.

Según Érika, fue el cantante quien organizó todo el tema del divorcio.

Monclova no es una figura pública y solo se dio a conocer por su relación con Edwin.

Se desconoce el motivo de la separación, pues ninguno de los dos ha querido hablar directamente del asunto.

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